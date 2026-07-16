Intervendrán 16 tramos en la Zona Industrial
El Consejo de Seguridad coordinará esfuerzos entre autoridades y sector empresarial para reducir delitos
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El alcalde Enrique Galindo anunció una inversión inicial de entre 16 y 20 millones de pesos para intervenir de manera inmediata 16 tramos con severo deterioro en la Zona Industrial, además de reforzar los servicios municipales y la coordinación en materia de seguridad con los tres órdenes de gobierno.
Tras la instalación del Consejo de Seguridad de la Zona Industrial, el edil destacó que este mecanismo permitirá definir estrategias focalizadas para atender una de las áreas económicas más importantes del estado, donde operan más de 650 empresas y diariamente convergen alrededor de 120 mil trabajadores, además de proveedores y visitantes. Señaló que la participación del sector empresarial y de autoridades estatales y federales permitirá establecer objetivos concretos para reducir la incidencia delictiva.
En materia de infraestructura, Galindo informó que instruyó la intervención inmediata de 16 puntos considerados críticos por el deterioro de sus vialidades, aunque no descartó que el monto de inversión aumente conforme avancen las inspecciones. Asimismo, ordenó revisar el funcionamiento del alumbrado público, la recolección de basura y el resto de los servicios municipales que se brindan en la Zona Industrial.
El presidente municipal adelantó que buscará incorporar al Ayuntamiento de Villa de Reyes a los trabajos del consejo, al considerar que ambas demarcaciones comparten parte de la Zona Industrial y enfrentan problemáticas comunes en materia de seguridad. Indicó que ya solicitó establecer contacto con las autoridades de ese municipio para fortalecer la coordinación.
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Respecto a la movilidad, Galindo Ceballos insistió en la necesidad de integrar a la red municipal los semáforos ubicados sobre Circuito Potosí, actualmente bajo administración estatal, para mejorar la sincronización vial.
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