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Apertura 2026 Liga MX: horarios y canales oficiales

Tijuana contará con Gilberto Mora tras su convocatoria mundialista para enfrentar a Tigres en el Estadio Caliente.

Por AP

Julio 16, 2026 12:43 p.m.
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Apertura 2026 Liga MX: horarios y canales oficiales
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      Este jueves, el fútbol mexicano regresará a las pantallas nacionales. En plena fiebre mundialista, donde Argentina y España definirán al campeón de la Copa del Mundo de 2026, el torneo Apertura 2026 de la Liga MX dará inicio con dos partidos correspondientes a la primera jornada. Entre ellos, el duelo que marcará el regreso de Atlante a la Primera División.


      Los "Potros de Hierro" se enfrentarán a los "Rayos" de Necaxa en el clásico más viejo del país. La cita entre los protagonistas del Padre de Todos los Clásicos será en el Estadio Victoria de Aguascalientes, quince años después de la última vez que ambos se hicieron frente.

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      Por otra parte, los "Xolos" de Tijuana recibirán a Tigres en el Estadio Caliente. Ya con Gilberto Mora de regreso, después de formar parte de la convocatoria mundialista de la Selección Mexicana, la escuadra fronteriza buscará empezar el torneo con el pie derecho.
      El vigente campeón del futbol mexicano, Cruz Azul, verá acción hasta el viernes, 17 de julio. La "Máquina" jugará contra el Atlético de San Luis. Mientras que Pumas, América y Chivas iniciarán sus respectivos caminos el sábado, 18 de julio.
      Estos son los horarios y los canales de transmisión para ver los dos partidos de la Jornada 1 del Apertura 2026 que se disputarán este jueves.
      ¿Qué partidos se jugarán en la Jornada 1 del Apertura 2026?
      Jueves, 16 de julio
      Necaxa vs Atlante | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One y FOX.

      Tijuana vs Tigres | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One y FOX.

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