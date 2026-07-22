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Asesinan al periodista Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca

El asesinato de Leyva genera preocupación por la seguridad de periodistas en Oaxaca.

Por El Universal

Julio 22, 2026 01:39 p.m.
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Asesinan al periodista Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca
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      El periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado esta mañana con disparos de armas de fuego.


      El crimen ocurrió en un puesto de comida en el interior del fraccionamiento La Esmeralda ubicado en el municipio de San Pablo Etla, y fue perpetrado por hombres armados.

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      Fue director de Cortv y actualmente mantenía su actividad periodística a través de su columna "El Zumbido del Moscardón", y su última publicación fue hace seis horas. Sus opiniones y trabajo estuvieron enfocados en cuestionamientos al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

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