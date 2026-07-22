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Nacional

Vinculan a proceso a presunto secuestrador

Jorge Iván fue detenido el 15 de julio y acusado de secuestro y robo calificado en Querétaro.

Por El Universal

Julio 22, 2026 01:35 p.m.
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Vinculan a proceso a presunto secuestrador
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      El Gabinete de Seguridad informó que Jorge Iván "N" fue vinculado a proceso luego de su detención el pasado 15 de julio en el estado de Querétaro y acusado de secuestro y robo calificado.


      Por medio de redes sociales, las autoridades federales detallaron que los actos ocurrieron el pasado 12 de junio en la región de Colón, en dicha entidad, cuando el imputado y otras personas simularon un cateo y una orden de aprehensión con documentación e insignias apócrifas para privar de la libertad a la víctima.

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      De acuerdo con la investigación, se sabe que además de la privación de la libertad, despojaron a la víctima de sus bienes y la trasladaron a la Ciudad de México, donde finalmente exigieron una suma millonaria por su liberación.
      El Gabinete de Seguridad agregó que con esta resolución suman ocho las personas vinculadas a proceso por estos hechos y forma parte del trabajo coordinado de investigación e inteligencia desarrollado en el marco de la operación Sinergia Federal.
      Cabe destacar que en las acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), así como la Fiscalía de Querétaro.

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