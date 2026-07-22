Así queda la tabla general tras juegos adelantados de la Jornada 2

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La tabla general del torneo Apertura 2026 de la Liga MX tuvo sus primeros movimientos importantes luego de los dos partidos adelantados de la Jornada 2.

Cruz Azul aprovechó la oportunidad para colocarse como líder absoluto del campeonato, mientras que Pumas dio uno de los golpes de la fecha al imponerse como visitante al Toluca, resultado que también provocó cambios en la parte alta de la clasificación.

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La Máquina alcanzó la cima con seis puntos, producto de dos victorias en el arranque del certamen. El conjunto celeste superó 2-1 al Puebla en el Estadio Banorte y se convirtió en el único equipo con paso perfecto tras disputar dos encuentros.El triunfo también le permitió registrar cinco goles a favor y tres en contra, cifras suficientes para ocupar el primer lugar de la clasificación.Detrás del líder aparecen Pachuca, Tijuana, Atlas, Toluca, Monterrey, Necaxa, América, Puebla y Pumas, todos con tres unidades, aunque varios de ellos todavía tienen un partido pendiente.Puebla se ubicó el noveno puesto con tres puntos, mientras que Pumas se colocó en el décimo sitio después de conseguir su primera victoria del torneo.El equipo universitario protagonizó la mayor sorpresa de la jornada al remontar en la cancha del Nemesio Díez. Toluca abrió el marcador apenas al minuto 14 gracias a Jorge Díaz, quien aprovechó una asistencia del brasileño Helinho para adelantar a los Diablos Rojos.Sin embargo, el cuadro auriazul reaccionó en el segundo tiempo. Víctor Arteaga igualó el encuentro al minuto 57 con un disparo de zurda y, siete minutos después, Sebastián Córdova firmó el tanto de la remontada con un certero remate de cabeza tras un servicio de Rodrigo López.Toluca buscó el empate hasta el silbatazo final, pero encontró a un inspirado Keylor Navas, quien sostuvo la ventaja con varias intervenciones decisivas. El resultado dejó a los escarlatas con tres puntos y su primer descalabro del campeonato.En el otro compromiso adelantado, Cruz Azul sufrió para vencer a Puebla. Fernando Monárrez abrió por La Franja y Luka Romero igualó el marcador, cuando el empate parecía definitivo, el nigeriano Christian Ebere apareció en los minutos finales para darle los tres puntos al conjunto capitalino.Ambos encuentros se adelantaron porque Cruz Azul y Toluca disputarán este fin de semana el Campeón de Campeones.La Jornada 2 continuará de viernes a domingo con los partidos Atlante-América, Tijuana-León, Guadalajara-Juárez FC, Santos Laguna-Atlas, Tigres-San Luis, Necaxa-Monterrey y Pachuca-Querétaro, encuentros que volverán a modificar una clasificación que apenas comienza a tomar forma.