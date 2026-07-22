"Con Calderón y Peña se enalteció al narco": Sheinbaum

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Al destacar una disminución de 46% en los homicidios dolosos en lo que va de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "van a seguir disminuyendo".

"En efecto, ayer fue el día de menos homicidios desde hace muchísimos años; 21 homicidios y estos obviamente son personas, pero estos indicadores nos muestran cómo vamos avanzando(...). Nosotros, en menos de dos años, hemos disminuido los homicidios dolosos en 46% y van a seguir disminuyendo, estoy segura", dijo al destacar su estrategia de seguridad.

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En su conferencia mañanera de este miércoles 22 de julio en Toluca, Sheinbaum Pardo acusó que con el expresidente panista Felipe Calderón y con el exmandatario priista Enrique Peña Nieto se enalteció al narcotráfico en los medios y en las canciones "como si fueran héroes".Mencionó que parte de la estrategia es la atención a las causas de las y los jóvenes para que no tengan que ligarse a un grupo de la delincuencia."Y además, un cambio cultural también, porque todo ese periodo del sexenio de Calderón y el sexenio de Peña- ayer lo decía-, se enalteció increíblemente, o se hablaba de la lucha contra el narcotráfico y al mismo tiempo se enaltecían los grupos delincuenciales en los medios de comunicación, en las canciones, como si fueran los héroes", expresó."Ahora es atender a los jóvenes. Un joven se vincula con un grupo delincuencial no solo por razones económicas, sino por identidad, increíblemente. Y si la identidad está en los medios de comunicación, en las series de los narcos, ´es que te va a ir mejor si te vinculas a un grupo delincuencial´, pues entonces buscan una identidad a través del crimen. Y como lo he dicho yo, esa no es una identidad", expresó.También señaló al gobierno del expresidente Vicente Fox por haber dejado su gobierno con 28.6 homicidios diarios y recalcó la "guerra contra el narco" en el gobierno de Calderón. Aseguró que con el exmandatario Andrés Manuel López Obrador se redujeron los homicidios.Indicó que los resultados en materia de seguridad en su administración es porque hay estrategia, voluntad, convicción de servicio y honestidad.