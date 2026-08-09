Aspirantes aceptados de UNAM convocan marcha para exigir respeto
Los jóvenes exigen que se respeten sus resultados y rechazan la evaluación presencial.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
A tres días del inicio de la aplicación del examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aspirantes seleccionados en la fallida prueba de admisión a la licenciatura convocaron a otra movilización para mañana para exigir que se respeten sus resultados y rechazar la evaluación presencial.
Los inconformes, que se organizaron a través de redes sociales y WhatsApp, acordaron darse cita mañana al mediodía en el estacionamiento de Biblioteca Central para posteriormente plantarse en la Torre de Rectoría y demandar que se respete su lugar.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Mañana no vamos solamente a marchar. Vamos a seguir peleando por nuestro Aspirante Seleccionado, por nuestro esfuerzo y por todo lo que hicimos para llegar hasta aquí. Muchos de nosotros dedicamos meses de preparación, tiempo, dinero y esfuerzo para conseguir un lugar y vale la pena hacer todo lo que esté en nuestras manos para defenderlo", se lee en la convocatoria.
no te pierdas estas noticias
Aspirantes aceptados de UNAM convocan marcha para exigir respeto
El Universal
Los jóvenes exigen que se respeten sus resultados y rechazan la evaluación presencial.
INAPAM recuerda trámite gratuito de tarjeta para adultos mayores
El Universal
El trámite es presencial y gratuito, con módulos distribuidos en todo el país.
INE confirma contrato vigente con Territorium Life para plataforma virtual
El Universal
INE aclara que el servicio contratado no está relacionado con exámenes de admisión, sino con formación del personal.