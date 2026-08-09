Aspirantes aceptados de UNAM convocan marcha para exigir respeto

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A tres días del inicio de la aplicación del examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aspirantes seleccionados en la fallida prueba de admisión a la licenciatura convocaron a otra movilización para mañana para exigir que se respeten sus resultados y rechazar la evaluación presencial.

Los inconformes, que se organizaron a través de redes sociales y WhatsApp, acordaron darse cita mañana al mediodía en el estacionamiento de Biblioteca Central para posteriormente plantarse en la Torre de Rectoría y demandar que se respete su lugar.

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"Mañana no vamos solamente a marchar. Vamos a seguir peleando por nuestro Aspirante Seleccionado, por nuestro esfuerzo y por todo lo que hicimos para llegar hasta aquí. Muchos de nosotros dedicamos meses de preparación, tiempo, dinero y esfuerzo para conseguir un lugar y vale la pena hacer todo lo que esté en nuestras manos para defenderlo", se lee en la convocatoria.