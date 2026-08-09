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Britney Spears sufre ojo caído tras aplicación de bótox

Britney Spears pidió a sus seguidores cuidar sus cuerpos tras su experiencia negativa con bótox.

Por El Universal

Agosto 09, 2026 02:40 p.m.
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Britney Spears sufre ojo caído tras aplicación de bótox
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      Britney Spears no está nada contenta con el resultado que obtuvo tras someterse a un procedimiento de bótox, por lo que aprovechó para advertir a sus seguidores sobre los "riesgos" de este tipo de tratamientos estéticos.


      La intérprete compartió su experiencia en Instagram este fin de semana, donde aseguró que la aplicación le dejó un ojo caído. "Tengan cuidado con sus cuerpos", pidió a sus seguidores.

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      Según relató, su médico aplicó una gran cantidad de bótox en su ojo izquierdo, lo que, de acuerdo con su versión, provocó que el párpado quedara caído. En el video, la cantante mostró cómo lucía su rostro y presionó con los dedos la zona alrededor de su ojo para ejemplificar el efecto que había tenido.
      "Apenas ahora está empezando a levantarse y a volver a la normalidad", explicó Spears, quien calificó la situación como "muy vergonzosa".
      "Estas personas y estos médicos realmente pueden arruinarles los ojos", expresó la cantante, quien aseguró que tuvo el ojo caído durante aproximadamente cuatro semanas.
      "Tengan cuidado con sus cuerpos porque son suyos y ustedes son dueñas de ellos. Eso es todo", concluyó.
      En los últimos meses, Spears ha vuelto a compartir distintos momentos de su vida en redes sociales. La cantante fue arrestada en marzo pasado por conducir bajo los efectos del alcohol en el condado de Ventura, California, y posteriormente ingresó a rehabilitación.
      Desde entonces, la intérprete de "Toxic" ha mostrado parte de su día a día a sus seguidores, incluyendo momentos de sus viajes a México, país que suele visitar durante sus periodos de descanso. También ha continuado publicando videos en los que aparece bailando y recientemente ha compartido algunas imágenes de su juventud sobre los escenarios.

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