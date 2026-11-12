Atacan base de policía en Michoacán; un muerto

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Michoacán, Mich.- Presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacaron la base la Policía Municipal de Tepalcatepec, Michoacán, dejando un saldo preliminar de un policía municipal muerto y tres más, lesionados.

El reporte preliminar indica que sujetos fuertemente armados que viajaban en varias camionetas, llegaron a la entrada principal de la cabecera de ese municipio de la Tierra Caliente y abrieron fuego contra el personal de seguridad que se encontraba en la base policial.

Testigos refieren que el comando ingresó sobre la carretera Buenavista-Tepalcatepec y al llegar al acceso al pueblo, arremetieron a tiros contra los oficiales, mientras se adjudicaban el crimen al gritar el nombre de la organización criminal.

Al lugar llegaron más elementos de la corporación municipal de seguridad en apoyo a sus compañeros y a repeler la agresión; sin embargo, uno de ellos ya había perdido la vida y tres más, estaban gravemente heridos.

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Habitantes y autoridades municipales, esperan el arribo de personal de fuerzas federales para robustecer la seguridad.

Este lunes, El Universal dio a conocer la situación de violencia que azota las comunidades de ese municipio michoacano, ante los ataques armados y con explosivos del CJNG.