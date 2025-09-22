Atacan edificios de la FGR en dos ciudades

TIJUANA, BC.- Al menos cuatro edificios pertenecientes a la Fiscalía General del Estado (FGE) dos en Ensenada y otro par en Tijuana fueron víctimas de ataques con explosivos caseros y la quema de unidades oficiales. Los hechos ocurrieron con menos de 48 horas de diferencia y hasta el momento no se reportaron detenidos.

Los últimos dos incidentes se registraron la madrugada del domingo en Tijuana, en dos instalaciones distintas, una en la Unidad de Robo de Vehículo ubicada en la delegación Otay Centenario y la otra, ocurrida apenas una hora después, en la Unidad Antisecuestro en la delegación en Playas de Tijuana.

El primer reporte fue recibido al número de emergencia a las 3:00 horas en la colonia Ciudad Industrial, donde se detalla que un grupo de jóvenes entraron a la parte trasera del terreno donde se encuentran las oficinas de la fiscalía desde un campo de béisbol y una vez dentro prendieron fuego a las unidades estacionadas.

Una camioneta resultó con daños totales mientras que otros vehículos fueron vandalizados.

El segundo ataque ocurrió a las 4:26 horas el cual también fue reportado al 911 en donde se alertó a las autoridades que había varios vehículos en llamas en la Unidad Antisecuestros, ubicada en colonia Sección Jardines en Playas de Tijuana.

Durante las últimas horas del viernes 19 de septiembre ya se habían registrado dos ataques a dos instalaciones de la misma dependencia, pero en Ensenada. En el primero se reportó que al menos cuatro personas bajaron de un vehículo frente al edificio de la fiscalía ubicado en la colonia Praderas del Ciprés.

Autoridades en ese municipio confirmaron que los responsables llegaron armados y amenazaron al guardia de seguridad a quien luego amagaron para después incendiar tres unidades oficiales estacionadas.

El otro ataque ocurrió en la colonia Bustamante donde otro grupo con armas entró al estacionamiento para incendiar la zona de patrullas.

A los ataques, tanto en Tijuana como en Ensenada, llegaron oficiales de corporaciones locales, estatales y de la Guardia Nacional, así como militares, sin embargo, no se han reportado detenciones ni se ha dado información oficial por parte de las dependencias.