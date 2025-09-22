EL IMPRESIONANTE ARTE GÓTICO

? Catedral de Notre Dame en París, icono de la arquitectura gótica. Se inició su construcción en 1163 y duró hasta 1345. Obsérvese su ventana de rosa con su primoroso vitral.

*Un viaje que valga la pena debe proporcionarnos experiencias inolvidables, que bien pudieran influir en nuestra vida de alguna forma. Observando con cuidado a otra cultura podemos comparar valores, costumbres y modos de vida con la nuestra. Un viaje interesante no es solo disfrutar, asombrarse y sonreír para tomarse fotos comiendo y brindando con amigos.

La historia de occidente, de nuestra cultura, es profunda y significativa. El famoso historiador E. Pahlow de la U. de Ohio, afirmaba que, al estudiar cualquier momento de la historia, debemos pensar en nuestros antepasados, quienes lógicamente existían en ese momento en algún lugar en el mundo. Debemos imaginar a esas familias esforzándose, ingeniándoselas, echándole ganas para subsistir y criar a sus hijos. La buena noticia es que: De algún modo la hicieron. Su descendencia sobrevivió y aquí estamos, nosotros sus frutos en su futuro. Bien por ellos, quienes nunca conocieron o solo imaginaron tantas desgracias que pasarían a la humanidad a través de los siglos. Y nosotros hoy, estamos muy cómodos leyendo historia o viendo películas históricas o de viajes al futuro.

Viajemos al pasado mil años; asumiendo que cada generación humana surge en promedio cada 25 años, hace un milenio estaríamos a unas 40 generaciones atrás de abuelitos y abuelitos. Los mexicanos tenemos antepasados en Mesoamérica y en Europa. De este lado del Atlántico hace un milenio se construían en México pirámides de reinos teocráticos en pueblos de agricultores de la cultura del maíz. Mientras que en Europa se construían las catedrales góticas, en ciudades de la cultura de agricultores de trigo y crianza de animales domésticos.

Hace unos mil años pues, como a partir del siglo XI, en todas las ciudades importantes de Europa, se empezaron a construir las catedrales góticas, tan impresionantes que aún hoy en día siguen maravillando a los turistas. En esa época las ciudades medievales tenían enormes necesidades de obra pública para salubridad, caminos, vivienda, etc. Pero se le daba mayor importancia a la iglesia.

Los arquitectos, la llamada Masonería, fue un grupo de artistas y a la vez ingenieros que construyeron Europa y posteriormente se siguieron a América con el Barroco.

Los lugares emblemáticos de Paris como El museo de Louvre se han hecho conocidos a las nuevas generaciones, por novelas como: “El código de Da Vinci” de Dan Brown, llevada al cine. O la catedral de Notre Dame por la novela de Víctor Hugo: “El Jorobado de Notre Dame” también hecha película por Walt Disney. Al ver sus torres y estatuas uno puede imaginar a Quasimodo trepando por las paredes. Un viaje a Paris será mucho más inspirador para quien haya leído literatura francesa. Sin olvidar las aventuras de “Los Tres Mosqueteros” de Alejandro Dumas, que lleva al lector por las calles de Paris del siglo XVII.

De aquí podríamos sacar varias reglas de oro para viajar.

1. Antes de viajar a algún país, debemos prepararnos físicamentepara largas caminatas, nuestro cerebro aprende los lugaresrecorriéndolos a pie. Los tours de agencias de viaje nosllevaran rápidamente de lugar a lugar y no recordaremos dondeestuvimos, que era que cosa, ni con los miles de fotos delcelular.

2.Debemos de informarnos de la historia y geografía paraescoger nuestros recorridos y objetivos. Estudiar lo quepretendemos visitar nos hace disfrutar por anticipado de laexploración. ¿Para que gastar y cansarse si uno viajapasivamente? En México hay muchos lugares para solo comer,beber y tomarse “selfies” sonrientes. Debemos anticiparnos alajetreo, ya en el lugar diversos detalles saturaran nuestrocerebro con demasiada información.

3.No busquemos solo descansar y comer como objetivo delviaje, el tiempo pasa muy rápido y las estancias son caras.Busquemos experiencias interesantes, culturales y bellas y no pensemos capturar todo en fotos. Mejor adaptarnos intentando vivir la nueva cultura, y comprender su lógica.

4. Saber historia, leer novelas o ver películas sobre los lugares a visitar hará mucho más sugestiva la experiencia.

5. Llevar un cuaderno con las listas de cosas y lugares a ver y visitar, para que no olvidemos nada. Y para escribir fielmente las experiencias de viaje. A veces una frase bien pensada vale mas que mil fotos.

? Es impresionante entrar en una catedral gótica de Europa con su muy amplia nave principal, de altas bóvedas formadas por arcos de medio característicos de la época.

? Clásicos vitrales que forman juegos de luces en los pisos con la luz del sol a lo largo del día.

? Las torres de Notre Dame de Paris lucen delgadas columnas, relieves y las gárgolas con quienes platicaba Quasimodo, el personaje de Víctor Hugo en su famosa novela que uno debe leer para disfrutar de esta hermosa Catedral.