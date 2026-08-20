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A balazos, matan a cuatro futbolistas amateur en Irapuato

Grupos armados los atacaron en dos puntos diferentes

Por El Universal

Agosto 20, 2026 01:23 p.m.
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A balazos, matan a cuatro futbolistas amateur en Irapuato
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      Cuatro deportistas fueron perseguidos y asesinados por grupos armados cuando terminaron de jugar en el campo de fútbol ubicado en la comunidad Ejido de Malvas, en el municipio de Irapuato; en la agresión otros tres jóvenes resultaron heridos de gravedad.

      La masacre ocurrió alrededor de las 21:15 horas del 19 de agosto de 2026, después de que las víctimas abordaron sus motocicletas rumbo a sus viviendas.

      Los futbolistas se habían trasladado de la comunidad El Carrizal al poblado de Malvas para participar en un partido de fútbol amateur.

      Grupos armados los atacaron en dos puntos, el primero en la calle Principal de la comuna. En este lugar tres hombres fallecieron y uno fue herido.

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      La Fiscalía General del Estado informó que se logró identificar como José y Eduardo a dos de los fallecidos en ese lugar, y se reservó el nombre del lesionado.

      En el segundo ataque, en el mismo poblado, otra persona fue alcanzada por hombres armados que le quitaron la vida.

      El cuerpo quedó tirado en la carretera Querétaro-Irapuato, a la altura del puente vehicular de Malvas. En este sitio dos jóvenes más fueron heridos, informó la FGE.

      Elementos de la Guardia Nacional fueron los primeros en llegar a los puntos de los ataques criminales y procedieron a resguardar la zona.

      Paramédicos de Protección Civil municipal trasladaron al lesionado a un hospital cercano.

      Después acudieron agentes de Investigación Criminal con un equipo de peritos criminalistas, quienes procesaron la escena y recogieron elementos balísticos, mientras activos del Servicio Médico Forense trasladaron los cadáveres para la necropsia e identificación legal.

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