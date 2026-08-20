Involucran a edil de Cerro de San Pedro en conflicto por predio

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La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta una carpeta de investigación por presuntas agresiones, amenazas de muerte e intimidaciones relacionadas con un terreno en Cerro de San Pedro, mientras la denunciante busca que se agilicen las diligencias y se le otorguen medidas de protección.

Blanca Estela Hernández Martínez señaló a J. Santos Nava Arista, padre del alcalde Ángel de Jesús Nava Loredo, por hechos ocurridos el 14 de mayo de 2023, cuando acudió a un predio ubicado entre las calles Independencia y Arroyo San Nicolás que asegura es de su propiedad.

Relató que encontró personas en el lugar y que, al cuestionarlas sobre la ocupación del inmueble, Nava Arista presuntamente la empujó, jaló del cabello y escupió, además de amenazarla de muerte.

Señaló que detectó excavaciones y trabajos para iniciar una obra y que, al acudir nuevamente al sitio, recibió insultos y amenazas. También denunció llamadas telefónicas intimidatorias y visitas a su domicilio de personas que identifica como relacionadas con el Ayuntamiento de Cerro de San Pedro. Agregó que el alcalde tendría conocimiento del conflicto y relató que, al cuestionarlo sobre las acciones de su padre, éste habría dicho que el terreno pertenecía a su familia.

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El abogado Antonio Pérez informó que el caso está registrado en la carpeta de investigación 18077/23 y explicó que Hernández Martínez dejó de dar seguimiento durante un periodo debido al temor provocado por las amenazas.

La defensa busca que el expediente sea canalizado al área especializada en delitos contra las mujeres y que se dicten medidas de protección. También planteó la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto de las Mujeres, además de atención psicológica para la denunciante.

Hernández Martínez pidió que se investiguen los hechos denunciados y se determinen las responsabilidades correspondientes tanto por las presuntas agresiones y amenazas como por el conflicto relacionado con el inmueble.

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Aseguró que la situación ha afectado su actividad como comerciante y su tranquilidad. Sus abogados, por su parte, reconocieron que la Fiscalía ha brindado atención al caso, pero consideraron que las diligencias han avanzado lentamente.