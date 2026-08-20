Fotos | Estrellan auto en local comercial de Punto Novel
El choque contra un poste metálico provocó la rotura de un ventanal de Carnes Gusi
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Ciudad Valles.- El conductor de un vehículo no tuvo precaución al estacionarse y causó daños a un local de la plaza comercial Punto Novel, pero no hubo heridos.
La mañana de este jueves, el conductor de un vehículo Toyota Corolla blanco, modelo reciente, intentó estacionarse frente al local de Carnes Gusi, dentro del mencionado complejo comercial.
Pero chocó contra un poste metálico (anuncio vial) y lo derribó; para su mala fortuna, este alcanzó a golpear un ventanal y lo rompió.
El incidente causó expectación entre los usuarios de otros locales comerciales, pero nadie resultó herido.
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Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente; sin embargo, el conductor llegó a un acuerdo con el encargado del local a través de su aseguradora.
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