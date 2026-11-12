Atoran relevo de Taddei
No hubo consenso entre los partidos sobre la sucesión en el INE
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Ciudad de México.- Morena en la Cámara de Diputados preveía aprobar este jueves la convocatoria para iniciar el proceso de elección de la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), después de que Guadalupe Taddei renunció por acusaciones de presuntos actos de corrupción en la licitación de contratos.
Pero por la falta de consenso entre todos los grupos parlamentarios se pospondrá entre una y dos semanas, afirmó el coordinador guinda Ricardo Monreal, el pasado martes.
Sin embargo, dicho consenso no se alcanzará, ya que la bancada del PRI adelantó que no participará en el proceso para emitir la convocatoria porque hacerlo sería "legitimarlo" y el Partido Acción Nacional puso sobre la mesa ocho propuestas puntuales como condición para participar, pero no han sido aceptadas.
El coordinador priista, Rubén Moreira, aseguró que su partido no participará, por lo que descartó un consenso, y que la convocatoria puede ser aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados.
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"Yo respeto mucho a Ricardo Monreal, pero de una vez, por favor, que no voltee, mejor que asuma su responsabilidad. Pues sí, que la saque. No, jamás va a ser por unanimidad porque el PRI no va a participar en eso", afirmó.
Dijo que Morena no busca un consenso con las fuerzas políticas, porque trata de "construir una narrativa falsa" desde la Cámara de Diputados para deslindarse de Guadalupe Taddei.
Por su parte, Elías Lixa, coordinador del PAN, explicó que no apoyarán la convocatoria a menos que se tomen en cuenta ocho propuestas del albiazul.
Puntualizó que "lo más importante es que hacia el futuro no se repitan este tipo de errores, que con poder absoluto han corrompido absolutamente".
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