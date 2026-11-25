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CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos Mexicanos (Pemex) continúa aumentando sus emisiones de gases de efecto invernadero, aunque ya tiene incorporado metas de sustentabilidad ambiental, reportó México Evalúa en un nuevo análisis.

De acuerdo con la organización civil, sus emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron 22.4% entre 2013 y 2024.

En un nuevo estudio, la institución cuestionó ¿Qué tan preparada está la empresa para avanzar hacia un modelo energético más sostenible?

En el documento "¿Cómo va Pemex en su ruta hacia la transición energética?", se analizan sus avances, rezagos y los desafíos que enfrenta respecto a este cambio; además de hacer recomendaciones de política pública.

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El estudio analiza los desafíos de la transición energética y su mandato como empresa petrolera estatal (NOC, por sus siglas en inglés).

Con un marco que integra sustentabilidad, gobernanza y modelos internacionales, analiza su capacidad institucional, técnica y financiera para transformarse, en medio de las tensiones generadas entre la práctica económica de obtener beneficios y la descarbonización.

Otras empresas de su ramo ya reportan mejores resultados, de acuerdo con México Evalúa.

Suben emisiones

contaminantes de Pemex

"Aunque Pemex ha incorporado la sostenibilidad en su normativa, sus emisiones han aumentado y la inversión en proyectos con una perspectiva de transición energética sigue siendo marginal. Persisten contradicciones entre autosuficiencia, presión fiscal y metas climáticas.

"Por ello, México Evalúa realizó una exploración para comparar cómo petroleras internacionales como Equinor, Petronas, Petrobras, Ecopetrol o PetroChina desarrollan sus estrategias para avanzar en la transición energética.