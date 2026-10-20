Aumentan las desapariciones y los colectivos

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Ciudad de México.- Los colectivos de familiares de personas desaparecidas en México se multiplicaron, al pasar de un estimado de entre 60 y 70 agrupaciones en 2019 a más de 234 documentadas por Amnistía Internacional, mientras se superan las 135 mil personas desaparecidas y no localizadas.

"El aumento de los colectivos de búsqueda de las personas desaparecidas va en relación directamente proporcional al aumento de las desapariciones en México. Esta es una crisis humanitaria, como lo señaló la ONU, que lamentablemente no se mencionó en el informe de la Presidenta", asegura Luis de la Barreda Solórzano, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Según el informe Red Lupa 2026, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), México acumulaba 134 mil 257 personas desaparecidas y no localizadas al 16 de mayo. Un mes después, la cifra ascendió a 135 mil 48 desaparecidos, equivalente a 791 registros adicionales.

En su informe Desaparecer otra vez, Amnistía Internacional documenta que entre febrero de 2011 y mayo de 2025 fueron asesinados al menos 30 familiares y allegados de personas desaparecidas, entre ellos 16 mujeres.

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La investigación señala que las familias, principalmente las mujeres, han tenido que asumir directamente las búsquedas ante las omisiones e ineficacia de las autoridades. Madres, esposas, hermanas e hijas se organizan para localizar a sus seres queridos, recopilar información y exigir investigaciones, pese a las amenazas y agresiones que enfrentan.

El año más violento para las buscadoras fue 2022, con seis asesinatos. Guanajuato encabezó los casos, con tres; seguido de Jalisco, Sinaloa y Sonora, con dos.

Se revela que 45% de las buscadoras consultadas recibió amenazas; 39%, extorsiones; 27%, ataques, y otro 27% desplazamiento forzado. Además, 10% reportó tortura y 6% secuestros.

Asimismo, la investigación precisa que casi seis de cada 10 personas desaparecidas y no localizadas en México fueron reportadas entre 2018 y mayo de 20 26, periodo que concentra 58.13% de los registros nacionales. El año con mayor número de desapariciones fue 2024, con 12 mil 632 casos, seguido de 2025, con 12 mil 373.

Entre mayo de 2025 y mayo de 2026 aumentó el número de personas desaparecidas y no localizadas en 28 entidades federativas.

El Estado de México encabezó la lista nacional, con 14 mil 648 personas desaparecidas y no localizadas; Tamaulipas, 13 mil 787; Jalisco, 12 mil 765; Michoacán, 7 mil 782, y Nuevo León, 7 mil 476.