Secretaría de Bienestar inicia registro para pensiones 2026

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El registro para la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores ya comenzó. Desde este lunes 19 de octubre y hasta el domingo 25, las personas que cumplan con los requisitos podrán solicitar su incorporación a estos programas sociales, pero deberán revisar qué día les corresponde acudir y qué documentos necesitan para completar el trámite.

La atención se realizará en los Módulos de Bienestar de todo México, de las 09:00 a las 16:00 horas.

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Antes de acudir, es importante consultar el calendario de registro de la Pensión Bienestar, ya que la primera letra del apellido paterno determina el día asignado durante los primeros cinco días de la jornada.Este lunes corresponde a las letras A, B y C; el martes 20, a D, E, F, G y H; mientras que el miércoles 21 podrán acudir las personas cuyos apellidos comiencen con I, J, K, L y M.Para el jueves 22, el turno será para las letras N, Ñ, O, P, Q y R. El viernes 23 estará destinado a las personas con apellidos que comiencen con S, T, U, V, W, X, Y y Z.Quienes no puedan acudir en la fecha asignada tendrán otra oportunidad durante el fin de semana. El sábado 24 y el domingo 25 de octubre se atenderá a todas las letras, por lo que podrán realizar el trámite sin importar la inicial de su primer apellido.Para solicitar la incorporación a cualquiera de los dos programas, las personas interesadas deberán presentar una identificación oficial vigente, que puede ser la credencial para votar del INE, el pasaporte, la cartilla, la cédula profesional, la credencial del INAPAM o una carta de identidad.También será necesario llevar la CURP de impresión reciente, el acta de nacimiento legible y un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses. Este último puede ser un recibo de teléfono, luz, gas, agua o impuesto predial.Además, se deberá proporcionar un teléfono de contacto, tanto celular como de casa, para facilitar la comunicación relacionada con el programa.Durante el trámite también existe la posibilidad de designar a una persona auxiliar, es decir, alguien de confianza que pueda apoyar al beneficiario en determinadas gestiones.Esta figura está contemplada para facilitar los trámites de la persona adulta mayor o de la persona con discapacidad cuando requiera ayuda.Para registrar a esta persona, se deberá presentar su acta de nacimiento, una identificación oficial vigente, la CURP y un comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses.A estos documentos se suma el comprobante que acredite el parentesco con la persona adulta mayor, conforme a lo establecido en el Formato Único de Bienestar.Las personas que buscan incorporarse a la Pensión Mujeres Bienestar o a la Pensión para Adultos Mayores pueden consultar la ubicación de los módulos y la información de los programas en el portal oficial de la Secretaría de Bienestar.La página habilitada para revisar estos datos es https://www.programasparaelbienestar.gob.mx/.