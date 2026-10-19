Se colaborará con FGR: Maru Campos tras detención de su exfiscal

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Luego de la detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, la gobernadora de ese estado, Maru Campos, emitió un video, en donde afirma que su gobierno no actuará fuera de la ley.

Afirma además que la detención del fiscal se dio después de que la comisión especial creada para la investigación del operativo en donde participaron agentes estadounidenses judicializara el caso, lo que derivó en la detención de Jáuregui este fin de semana.

"La cooperación con autoridades de otros países es legítima y necesaria, pero debe darse con apego a la ley como siempre lo habíamos venido haciendo, es decir, a través de los conductos institucionales. Así actúa mi gobierno, y así lo exigiré a todas las instituciones a mi cargo", dice Campos en el video, difundido en sus redes sociales.

Dice además que "por su parte, la fiscalía general de la República, ha judicializado una causa distinta en el ámbito de su competencia de acuerdo con sus propias investigaciones. Chihuahua atenderá cualquier solicitud de información o diligencia que la Federación requiera en el marco de la ley".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí