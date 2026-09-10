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Semana de la Moda en Nueva York inicia con fuerte apuesta ética

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Semana de la Moda en Nueva York inicia con fuerte apuesta ética

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Nacional

SCJN autoriza uso culinario de cannabis para consumo personal

Mantiene restricciones para productos con cannabis sujetos a controles sanitarios específicos

Por Pulso Online

Septiembre 10, 2026 03:34 p.m.
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SCJN autoriza uso culinario de cannabis para consumo personal
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Resumen

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      La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la autorización para el autoconsumo recreativo de cannabis puede incluir su preparación en alimentos preparados o semipreparados destinados exclusivamente al consumo personal.

      El Pleno concluyó que preparar cannabis o THC en alimentos para autoconsumo constituye una actividad culinaria ordinaria y no equivale a fabricar productos sujetos a un régimen sanitario especializado.

      En cambio, el Pleno consideró válidas las restricciones emitidas por COFEPRIS para preparar cannabis en productos sujetos a controles sanitarios específicos, como medicamentos, remedios herbolarios, dispositivos médicos, suplementos alimenticios, cosméticos, "vapeadores" y dispositivos análogos.

      La decisión no autoriza la comercialización, distribución, suministro a terceros ni el expendio al público de esos alimentos, por lo que la autorización se limita exclusivamente al autoconsumo de la persona titular.

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      El DATO:

      Recurso de Inconformidad Previsto en la Fracción IV del Artículo 201 de la Ley de Amparo 13/2025.

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      SLP

      Pulso Online

      Mantiene restricciones para productos con cannabis sujetos a controles sanitarios específicos