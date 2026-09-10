Ellos son los nominados de "La casa de los famosos México"

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El show debe continuar, y tras la polémica salida de Gala Montes, "La casa de los famosos México" así lo hizo.

Esta noche, se llevó a cabo la séptima gala de nominación, y como ya se ha hacho costumbre al interior del reality, las sorpresas no faltaron.

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La primera es que, por primera vez, el programa cambió de horario. De su habitual 22:00 horas, la producción decidió adelantarla media hora más, lo que hizo sospechar a los fans sobre más cambios.La segunda sorpresa ocurrió directo en la dinámica de nominación. Desde muy temprano, en redes sociales se anunció que para los habitantes sería una experiencia "de terror", y efectivamente, se llevaron varios sustos.Uno por uno los participantes fueron repartiendo votos y las razones por las que querían que sus compañeros se subieran a la placa de nominados. El único que estuvo a salvo fue Ese Pérez, quien decidió cambiar el 40% del presupuesto semanal a cambio de inmunidad.Al final de la noche, los nominados quedaron de la siguiente manera:· Karina Torres· Massad Altamimi· Brianda Deyanara· Yahir· Gema Garoa· Mariana OchoaSerá este domingo cuando el público elija cuál de ellos deberá abandonar la competencia para siempre.