Avanza investigación por incendio en tienda Waldo´s de Hermosillo

HERMOSILLO, SON.– Con relación al siniestro ocurrido el pasado 1 de noviembre en la tienda Waldo´s, ubicada en el Centro de Hermosillo, donde murieron 24 personas y 14 resultaron heridas, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que las labores de investigación de gabinete, periciales y de campo registran avances significativos.

Hasta este lunes, se han desarrollado diversos actos de investigación que incluyen dictámenes periciales, informes de policía, declaraciones de testigos y empleados, así como de servidores públicos de distintos niveles de gobierno, los cuales se integran a la carpeta correspondiente.

Han rendido declaración ante el Ministerio Público 11 personas de la empresa, entre ellas gerentes y personal administrativo, además de que ya fueron requeridos ejecutivos de primer nivel para comparecer.

También han comparecido 13 servidores públicos municipales, adscritos a las áreas de Protección Civil, Inspección y Vigilancia, así como a la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE).

En el ámbito estatal y federal han rendido declaración seis servidores públicos de Protección Civil y cuatro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Asimismo, se solicitó la comparecencia de representantes de diversas empresas que brindaron servicios a la sucursal siniestrada, quienes están siendo localizados con apoyo de fiscalías de cuatro entidades federativas.

La Dirección General de Servicios Periciales ha desarrollado diligencias técnicas en las áreas de criminalística de campo, incendios y explosivos, ingeniería eléctrica e ingeniería en energías renovables, cuyos resultados se integran a la investigación.

Los trabajos se realizan con transparencia, rigor técnico e independencia, bajo el compromiso de llegar a la verdad y la justicia.

La Fiscalía de Sonora cuenta con la colaboración del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil A.C., del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y próximamente se sumará la Academia de Instalaciones Eléctricas del IPN, para emitir dictámenes y opiniones que garanticen una investigación sustentada en evidencia científica.

La FGJE Sonora trabaja para establecer con precisión las responsabilidades, tanto de quienes operaban el establecimiento como de las instancias encargadas de supervisión y cumplimiento normativo. Cada elemento pericial busca garantizar justicia y evitar impunidad bajo una conducción técnica y autónoma.

Atención a personas afectadas

Desde el primer momento, la Fiscalía de Sonora, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), ha brindado acompañamiento permanente a las personas afectadas, priorizando la protección de sus derechos y la atención integral a sus necesidades.

Con un enfoque humano y sensible, la CEEAV ha ofrecido atención psicológica y asesoría jurídica especializada a las víctimas y sus familiares, asegurando en todo momento respeto y dignidad.

El Gobierno del Estado, a través de la CEEAV, ha implementado medidas de ayuda inmediata y seguimiento conforme al Modelo Integral de Atención a Víctimas de la Ley General de Víctimas, garantizando su derecho a la verdad, justicia y reparación integral.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrendó su compromiso de continuar las investigaciones con estricto apego a la ley, transparencia y sensibilidad social, vigilante siempre del respeto a los principios que guían la atención y reparación de las víctimas.