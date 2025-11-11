Llegan los refuerzos a Michoacán

Morelia, Mich.- Un día después del anuncio del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, dado a conocer por la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete, este lunes llegaron mil 980 elementos de fuerzas federales a diferentes partes de la entidad.

En punto de las 14:00 horas arribaron a Michoacán elementos que formarán parte del Plan Paricutín, y “sellarán” la entidad, como anunció el titular de la secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

Los primeros grupos de militares y de GN llegaron a la 21 Zona Militar, donde fueron recibidos por el general de Brigada Estado Mayor, Juan Bravo Velázquez.

Precisó que en el grupo que arribó a la capital michoacana hay personal del 111 Batallón de Infantería, el 24 Regimiento de Caballería y de la Guardia Nacional.

“Nuestra función principal será combatir los índices de inseguridad, combatir la extorsión, combatir los grupos delictivos, y todo ello en coordinación y cooperación con las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno”, sostuvo.

Juan Bravo, exhortó a realizar un trabajo conjunto, coordinado y con plena cooperación. “Todo ello, con la finalidad de mejorar los índices de seguridad, de que los michoacanos convivan libremente, con seguridad y con justicia”.

“Se les exhorta (a militares y guardias nacionales), a que en todo momento respetemos los derechos humanos (de la población) y también en todo momento, respetemos lo establecido en la ley del uso de la fuerza. Se les exhorta también a que extremen las medidas de seguridad en todas las actividades que realicemos y en todas nuestras operaciones, de día o de noche”, enfatizó el comandante de la 21 Zona Militar.

“Hay que esperar”

Las actividades comerciales y agrícolas en Michoacán transcurrían este lunes con normalidad.

Para los productores y comercializadores de limón y aguacate, es muy pronto todavía para sentirse seguros por el despliegue militar o saber si este nuevo Plan Michoacán va a funcionar.

“Hay que esperar, todavía es muy pronto”, dijo un productor y empacador de aguacate que pidió ser identificado como Arceo.

“El crimen de Carlos Manzo nos pega a todos, pero no debemos debilitarnos como sector productivo y comercial del aguacate, porque de esta actividad dependen miles de familias, es la base económica del municipio”, agregó.