Posponen dictamen de revocación de mandato

Por El Universal

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- Leonel Godoy, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, pospuso la sesión convocada para las 18:00 horas de este lunes en la que estaba programado dictaminar la reforma en materia de revocación de mandato.

Lo anterior fue a petición de los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), integrada por los coordinadores parlamentarios de Morena, PT, PVEM, PRI, PAN y MC.

Al respecto, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la medida permitirá ampliar el debate a fin de evitar que se apruebe un “albazo”.

“Me han pedido que no sea precipitado, que hoy nos esperemos y que podamos hacerlo después de unos días de analizado el tema. Ellos consideran que es un ‘albazo’, así lo han dicho públicamente y me lo han comentado a mí”, indicó Monreal.

La iniciativa de revocación de mandato fue presentada la semana pasada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena. Plantea para modificar el artículo 35 de la Constitución a fin de que la consulta de revocación de mandato presidencial se lleve a cabo el mismo día que las elecciones intermedias de 2027, es decir, el primer domingo de junio.

