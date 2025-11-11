logo pulso
Muere una bebé por sarampión en Jalisco

Por El Universal

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Muere una bebé por sarampión en Jalisco

Guadalajara, Jal.- Una bebé de 11 meses originaria de Guerrero falleció en el municipio de Arandas, en los Altos de Jalisco, a consecuencia del sarampión, con lo que la entidad registra la primera muerte por esta enfermedad en décadas.

El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirmó que la pequeña era atendida en un hospital del IMSS y que sus padres son jornaleros que llegaron a trabajar en el campo jalisciense; señaló que la niña no tenía la vacuna contra el sarampión y cuando llegó a Arandas ya estaba grave.

Hasta ahora, señaló el funcionario, se han reportado 169 casos de sarampión en la entidad, diez de los cuales se registraron en la última semana, pero insistió en que se ha logrado hacer frente al brote para que no se repita lo que ocurre en Chihuahua, donde ya suma 4 mil 436 casos y 21 fallecimientos.

“Antes de tener el primer caso, Jalisco ya había reforzado esquemas de vacunación; creo, lamentablemente, que el efecto fundamental han sido los casos importados de jornaleros. El 70% de los casos que tiene Jalisco son provenientes de personas de otros estados de la República, sobre todo de Guerrero”.

