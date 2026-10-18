¿Por qué hace tanto frío en la Ciudad de México?

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Este último fin de semana la Ciudad de México ha registrado un drástico descenso de temperaturas, con mínimas de hasta 4 °C a 6 °C en las zonas altas del sur y poniente de la capital, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Este sábado la SGIRPC activó la alerta amarilla para seis alcaldías por bajas temperaturas durante la madrugada y mañana del domingo.

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El frío en la capital del país es el resultado de una combinación de factores atmosféricos y características geográficas y del entorno particulares.¿Qué factores explican este drástico cambio climático?Según el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, la altitud de la Ciudad de México se encuentra a más de 2,240 metros sobre el nivel del mar, lo que genera un clima más fresco, ya que la atmósfera es más ligera y retiene menos el calor.Los cielos despejados también provocan que el calor que el suelo absorbió durante el día se escape libremente hacia el espacio durante la madrugada, al no existir nubes que funcionen como una "barrera protectora".Este fenómeno se resiente con mayor fuerza en zonas abiertas y de reserva ecológica del sur y poniente de la capital (como Milpa Alta, Tlalpan o el Ajusco); a diferencia del centro de la ciudad, donde el pavimento y los edificios de concreto retienen y liberan calor poco a poco, los espacios naturales carecen de elementos que mitiguen las bajas temperaturas.¿Cómo se relaciona con los huracanes?De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frío del clima se debe principalmente al avance de masas de aire polar. Es decir, aire acumulado en las regiones polares que avanzan hacia nuestra zona con las corrientes de viento.Los huracanes generan humedad desde las costas. Cuando esta humedad choca y se combina con el avance de las primeras masas de aire polar de la temporada de frentes fríos, se potencia drásticamente la sensación de frío, nubosidad y descenso de temperatura en el centro del país. Es decir, el choque del frío seco con la humedad hace que el clima se sienta "congelante".