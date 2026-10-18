Agricultura descarta fiebre aftosa en ganado de Sonora

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La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) descartó la presencia de fiebre aftosa en un becerro inspeccionado en la estación cuarentenaria de Agua Prieta, Sonora, y que provocó el viernes la suspensión temporal de exportaciones hacia Estados Unidos.

Tras conocerse esa medida, el gobierno de Sonora, a través de su Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), informó que la exportación de ganado por la frontera de Agua Prieta se reanudará el próximo martes 20 de octubre.

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Ello, después de que las muestras de laboratorio dieron positivo al virus de estomatitis papular bovina —enfermedad de distribución mundial y que no representa un riesgo mayor para la salud animal—.La Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) informó el 16 de octubre que durante una inspección fue localizado un animal con una lesión cuyos síntomas podrían corresponder a fiebre aftosa, por lo que especialistas de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) tomaron muestras para su análisis en un laboratorio del Senasica, en la Ciudad de México.El caso se detectó durante una inspección sanitaria de rutina, cuando se identificó una lesión en la piel del animal, similar a una ampolla.Como parte de los protocolos de vigilancia y prevención, se tomaron muestras que fueron enviadas a los laboratorios especializados de Senasica para determinar el origen de la lesión y establecer el diagnóstico correspondiente.Los resultados permitieron identificar la causa de la lesión como estomatitis papular bovina, una enfermedad que afecta principalmente la piel y las mucosas de los bovinos.El hallazgo correspondió solamente a un animal y fue atendido mediante los procedimientos sanitarios establecidos.La aplicación de estos protocolos permitió contar con un diagnóstico preciso y dar seguimiento al caso.No se ha identificado una situación que justifique mantener suspendidas las operaciones de exportación, por lo que el cruce de ganado por Agua Prieta se reanudará el martes 20 de octubre, conforme a la programación ya comunicada por Sagarhpa el pasado viernes, informó la dependencia.Análisis se confirmó en menos de un díaAgricultura destacó que la muestra tomada al becerro infectado en Sonora logró confirmar en menos de 24 horas que el caso corresponde a estomatitis papular bovina.Con ello, resaltó, el Senasica refrendó su capacidad de respuesta y diagnóstico inmediato, lo cual brinda garantías sobre los sistemas de vigilancia que permiten salvaguardar la sanidad de la ganadería mexicana.Resaltó que tal como lo establecen los protocolos internacionales, este tipo de reportes se atienden y analizan de manera inmediata, toda vez que los signos clínicos son similares a otras enfermedades vesiculares exóticas [no presentes en México] de importancia cuarentenaria."Es por ello que Agricultura mantiene vigilancia epidemiológica permanente de enfermedades vesiculares, lo cual ha permitido confirmar que México está libre de fiebre aftosa desde 1954", refirió la secretaría.De acuerdo con revistas especializadas, la estomatitis papular bovina es una enfermedad viral benigna pero muy contagiosa que afecta principalmente a terneros y bovinos jóvenes de entre un mes y dos años de edad.Se propaga por contacto directo con animales infectados, utensilios contaminados o mediante la lactancia artificial.Entre sus síntomas resaltan las lesiones en la boca del animal como aparición de pápulas [pequeñas elevaciones rojas], nódulos o úlceras superficiales en el hocico, la nariz, los labios, el paladar duro y la mucosa oral.Cabe señalar que ante la relevancia de la información que se dio a conocer el viernes y la suspensión de la exportación de animales a Estados Unidos desde Sonora, la propia titular de Agricultura, Columba López, se trasladó a la sede del laboratorio donde se analizaron tres muestras del animal infectado.El Dato16 de octubre, la UGRS informó del hallazgo de un animal con una lesión que podría ser de fiebre aftosa.