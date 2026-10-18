En cinco años, deuda estatal aumentó 18.9%

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En cinco años transcurridos en la actual administración, el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona ha incrementado en mil 634.5 millones de pesos el saldo de los pasivos de la entidad, de acuerdo con un comparativo de las cuentas públicas al tercer trimestre de 2021 y de 2026.

Incremento millonario en pasivos públicos

A un año de que termine la administración, el último reporte de sus pasivos expone que el monto total, sumados los adeudos de corto y largo plazo, asciende a los 10 mil 279.7 millones de pesos.

Esa cifra representa un incremento de mil 634.5 millones de pesos, equivalentes a un alza de 18.9 por ciento, en comparación con los ocho mil 645.2 millones de pesos registrados al cierre del gobierno de Juan Manuel Carreras López.

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Créditos quirografarios y deuda a corto plazo

El factor que genera esta diferencia es el de los créditos quirografarios de corto plazo, un medio empleado con bastante frecuencia por este gobierno para obtener financiamiento.

En septiembre de 2021, la entidad no registraba saldo en este rubro. Cinco años después, la cuenta asciende a mil 800 millones de pesos.

Por lo que respecta a los adeudos de corto plazo con proveedores y contratistas, se presenta un incremento de 9.2%, al subir de cuatro mil 796.7 millones de pesos a cinco mil 249.1 millones de pesos, un aumento de 452.3 millones de pesos.

La deuda de corto plazo ascendió en septiembre pasado a siete mil 185.1 millones de pesos, dos mil 149 millones de pesos más que los cinco mil 036 millones consignados en septiembre de 2021. El incremento de este rubro es de 42.6%.

Por lo que respecta a los créditos bancarios de largo plazo, el saldo pendiente a septiembre pasado sumó tres mil 094.6 millones de pesos.

En comparación con el inicio del sexenio, se ha registrado una baja de 514.5 millones de pesos, que equivale a una baja de 14.2%.

Sin embargo, esta disminución no logró incidir en la tendencia alcista que registran los pasivos en este gobierno.