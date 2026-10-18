Posponen cirugías en el Seguro Social

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CIUDAD VALLES.- Familiares de personas de la tercera edad que debían ser operadas de la cadera desde hace meses se quejaron de que el IMSS difiere las operaciones, mientras que el instituto advierte que el proveedor de instrumental no ha venido a Valles y simplemente no se puede operar al paciente al no tener los materiales necesarios.

Parientes de personas de ambos sexos de la tercera edad han coincidido en un mismo problema: la operación de cadera de su madre, padre o abuelo se ha postergado porque los proveedores de las piezas de sustitución de la gente que padece coxartrosis dejan en ascuas al Hospital General de Zona 6 del Seguro Social.

Las molestias de los familiares se centran en el hecho de que se pospone una y otra vez la cirugía, aunque el IMSS insiste que la proveeduría queda mal y sin instrumentales y piezas no se puede hacer la intervención quirúrgica que requiere el paciente.