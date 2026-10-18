Trudy continúa como huracán categoría 2

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El huracán Trudy alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson y se localizó a 170 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 240 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el sistema registró vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora (km/h), rachas de 205 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h.

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De acuerdo con el SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la circulación del huracán incrementará la probabilidad de lluvias muy fuertes en Jalisco, así como precipitaciones fuertes en Colima y Nayarit.Estados afectados por las lluvias de TrudyEl pronóstico meteorológico contempla las siguientes precipitaciones:Jalisco: lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, principalmente en la costa y el sur del estado.Colima: lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros.Nayarit: lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, principalmente en el sur.Las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de las entidades afectadas.Estados afectados por viento y oleajeAdemás de las lluvias, Trudy provocará condiciones adversas en las costas del Pacífico mexicano:Jalisco y Colima: vientos de 50 a 70 km/h, con rachas de 80 a 100 km/h, así como oleaje de cuatro a seis metros de altura. Estas condiciones podrían disminuir durante el día.Nayarit: vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, y oleaje de dos a tres metros en el sur de la entidad.Michoacán: oleaje de dos a tres metros de altura.Las autoridades mantienen el monitoreo del fenómeno ante el riesgo que representan los vientos fuertes y el oleaje elevado para las actividades marítimas y las comunidades costeras.Recomendaciones ante las lluvias y los efectos del huracánEl Servicio Meteorológico Nacional exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.Entre las principales medidas preventivas se encuentran:Evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.No acercarse a zonas costeras con oleaje elevado ni realizar actividades marítimas mientras persistan las condiciones adversas.Mantenerse alejado de cauces, laderas inestables y zonas propensas a deslaves.Identificar rutas de evacuación y atender las indicaciones de las autoridades locales.Consultar los reportes oficiales sobre la evolución del huracán y las condiciones meteorológicas.Las autoridades advirtieron que las lluvias asociadas con Trudy podrían provocar inundaciones y otros incidentes, por lo que pidieron extremar precauciones, especialmente en las zonas bajas y vulnerables de los estados afectados.