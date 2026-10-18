Abordan IMSS y sindicato tema de insumos y salario

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Este sábado por la noche, los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social sostenían una mesa de trabajo para construir una nueva propuesta de incremento salarial y mejora de las condiciones laborales, tras el rechazo en la consulta a los trabajadores del pasado miércoles.

La sesión se desarrollaba en la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Participaron el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el secretario general del SNTSS, Rafael Olivos Hernández.

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En mesas simultáneas se trabaja sobre las condiciones laborales: abasto de insumos y medicamentos, suministro de recetas, más personal, equipo médico, mobiliario, conservación de instalaciones, condiciones de trabajo, así como organización y gestión interna.A más de una semana de las movilizaciones de trabajadores del Seguro Social en demanda de un incremento salarial de 10%, dotación de insumos en clínicas y hospitales, además de la remoción de Rafael Olivos al frente del sindicato, el IMSS informó que se revisaban los primeros resultados de la estrategia piso por piso, un ejercicio de escucha directa con las trabajadoras y los trabajadores que se ha realizado en 216 de los 277 hospitales del instituto.Indicó que, a partir de estos resultados, se trabaja en un plan de acción para cada centro de trabajo, que identifique sus problemas prioritarios y establezca los plazos de solución.Por otra parte, en su gira por Yucatán, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno federal atenderá las demandas del gremio médico y la simplificación de trámites burocráticos que retrasan la entrega de medicamentos en unidades de salud.La Mandataria visitó este sábado el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán junto al gobernador Joaquín Díaz Mena y Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar.El Dato216 hospitales de los 277 se ha realizado el ejercicio de escucha directa con los trabajadores.