Japón prepara misión espacial a Marte con cohete H3

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (Jaxa) reveló que este martes 20 de octubre lanzará el cohete H3 y el explorador de lunas marcianas (MMX) a Marte, con la finalidad de buscar muestras que ayuden a explicar el origen del sistema solar.

Misión y objetivos de la exploración

La misión plantea colocar el H3 en la órbita prevista por el MMX, informó la agencia. El lanzamiento está previsto para las 4:41 horas, tiempo Japón, en el Centro Espacial de Tanegashima.

Según el plan de lanzamiento publicado por Jaxa, la misión tiene contemplada una duración de cinco años con el objetivo de completar la primera devolución de muestras desde la luna Fobos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre las muestras que se busca analizar destacan los minerales hidratados, agua y orgánicos. Además, "las observaciones de teledetección ayudarán a investigar el origen de la vida en la luna marciana y en planetas terrestres habitables", subraya el documento.

Seguridad y monitoreo durante la misión

Asimismo, la agencia destaca que el MMX se posiciona como uno de los principales esfuerzos de Japón para la exploración espacial internacional en la región marciana, lo que en un futuro podría lograr una exploración tripulada.

El responsable del lanzamiento será el director del proyecto, Masashi Okada.

Respecto a la seguridad durante la preparación de la plataforma, así como en el lanzamiento, Jaxa informó que se tomarán las medidas de acuerdo con las normas, reglamentos y estándares del Centro Espacial Kagoshima, lo que incluye restricciones de personal en los lugares de almacenamiento y transporte de materiales considerados peligrosos.

De la misma forma, el H3 estará monitoreado por vía terrestre, aérea y marina, por lo que solicitará cooperación de la Policía Prefectural de Kagoshima, de la Isla de Tanega, Marítima de la Décima Región y de la Oficina de Aviación.