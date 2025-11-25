Marcha pacífica, pide CS a las mujeres

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a quienes participen en las movilizaciones de hoy por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer a manifestarse de forma pacífica.

“Siempre que se manifiesten de manera pacífica (…) A todas aquellas que van a marchar el día de mañana, hacer un llamado a que sea una marcha de manera pacífica”, dijo.

La Jefa del Ejecutivo federal adelantó en la conferencia mañanera que hoy Clitlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, presentará el programa de protección y prevención de la violencia contra ellas.

“Recuerden que hace poco presentamos cómo se van a modificar las leyes para que el abuso sexual, sobre todo a las mujeres, el acoso, que sea sancionado, y además, que haya una campaña muy grande en todo el país —de que eso está mal y, además, es un delito— de protección a las mujeres.

A unas horas de la marcha en la capital, las vallas de tres metros que resguardan Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana fueron reforzadas con bloques de cemento.

La muralla abarca prácticamente todo el Zócalo capitalino, desde la esquina de 16 de Septiembre, pasando por el frente de Catedral y Palacio Nacional hasta la esquina del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.