Bloqueos carreteros afectan a miles

CIUDAD DE MÉXICO.- Los bloqueos carreteros por parte de agricultores del país cumplieron ayer 36 horas afectando a miles de personas de al menos seis estados del país, mientras las negociaciones entre productores y autoridades federales se llevaban a cabo en la Cámara de Senadores.

Los campesinos mantienen su postura de obtener un precio de garantía mínimo de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz blanco, y 6 mil pesos por sorgo.

El lunes, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, anunció un acuerdo que contemplaba 6 mil 50 pesos por tonelada para maíz, el cual fue rechazado por los productores, que consideraron la oferta “un insulto”.

Miles de personas se vieron obligadas a pasar la noche en las carreteras de Guanajuato, Jalisco y Michoacán ante el cierre de vías iniciado a las 11:00 horas del lunes por parte de los agricultores.

La tarde del martes, representantes de productores de maíz de dichas entidades anunciaron, como muestra de buena voluntad con el gobierno federal y senadores, que abrirían un carril al paso de vehículos en los bloqueos que mantenían. A cambio, exigieron fecha y hora para volver a negociar con la Secretaría de Agricultura y que este miércoles no se publique en el Diario Oficial de la Federación la propuesta de 6 mil 50 pesos por tonelada de maíz anunciada el lunes por Berdegué.

Sin embargo, para esa hora las afectaciones en los tres estados ya eran grandes.

Colapsan Guadalajara

En Jalisco, los productores mantenían bloqueados al menos 11 puntos carreteros de la entidad. Este martes amanecieron colapsados los principales ingresos a la Zona Metropolitana de Guadalajara y mucha gente no pudo llegar a su trabajo. En la nueva central camionera se suspendieron varias corridas y había decenas de personas varada.

También estaban cerradas las autopistas Guadalajara-Colima, Autopista 90 (a la altura de Ocotlán); Carretera 15, Guadalajara-Nogales y la Morelia-Guadalajara.

“Ayer [lunes], todos los que alcanzamos a ir a la escuela y al trabajo la libramos bien hasta las 10:00 de la mañana que empezó la movilización. Después de esa hora teníamos la alternativa de la carretera a Nextipac, aunque es un solo carril, pero hoy amanecimos con mayor dificultad porque no sólo bloquearon la carretera a Nogales, también rutas alternas”.