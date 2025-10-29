Reforzarán la seguridad de limoneros en Michoacán

APATZINGÁN, Mich.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, acordaron con representantes del sector limonero fortalecer la seguridad del gremio, así como brindar las condiciones que garanticen las actividades productivas de los trabajadores del campo.

Durante un encuentro realizado en el municipio de Apatzingán, en el que también participó el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, además, se acordó reforzar las labores de investigación e inteligencia y desplegar agentes de investigación e inteligencia especializados, a fin de prevenir, inhibir y combatir los delitos que afectan a este sector.

Se aseguró que en las acciones de seguridad se incluirá el combate a la extorsión y la captura de los responsables del homicidio del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez.

Sobre el asesinato del líder limonero, ocurrido el pasado 20 de octubre debido a que denunciaba la extorsión a productores, los funcionarios del gobierno federal y estatal señalaron que las investigaciones continúan y que este hecho no quedará impune.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Se reforzarán las operaciones conjuntas del Gabinete de Seguridad de México, la FGE de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, así como las acciones de investigación e inteligencia para proteger al sector productivo y detener a quienes amenacen la paz de Michoacán.