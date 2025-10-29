Mejora perspectiva de México a estable

CIUDAD DE MÉXICO.- HR Ratings ratificó la nota soberana de largo plazo de México en HR BBB+ (G) y mejoró su perspectiva de negativa a estable, decisión sustentada en una trayectoria reciente de consolidación fiscal mejor a la prevista y en un menor nivel de deuda respecto de lo estimado a finales de 2024. En tanto, la calificación de corto plazo se mantuvo en HR3 (G).

La agencia explicó que su cambio de perspectiva responde a que el saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público cerró 2024 en 51.3%, por debajo de lo anticipado, y ahora proyecta que termine 2025 en 52.2%, menos que el 54% previsto en noviembre pasado, cuando asignó perspectiva negativa.

En su revisión, HR Ratings estima para 2025 un déficit presupuestario de 3.7% del PIB, desde 4.9% en 2024, y un requerimiento financiero del sector público (RFSP) de 4.3%, desde un 5.7% en 2024, apoyados en recortes al gasto corriente y de inversión, y en una recaudación tributaria que se ha mantenido sólida.

Anticipó déficits más bajos en el mediano plazo, la calificadora advierte que no serán suficientes para impedir que la razón deuda sobre PIB aumente y se ubique por arriba de lo previsto por Hacienda en los Criterios Generales de Política Económica 2026, presionada por el costo financiero, el balance del Gobierno Federal y la trayectoria del tipo de cambio.

