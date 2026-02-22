logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN ARMONÍA!

Fotogalería

¡GRAN ARMONÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Bloqueos y quema de vehículos afectan Michoacán y Jalisco

Se registran quemas de camiones en Buenavista, Apatzingán, Aguililla y otros municipios de Michoacán.

Por El Universal

Febrero 22, 2026 10:31 a.m.
A
Bloqueos y quema de vehículos afectan Michoacán y Jalisco

MORELIA, Mich.

, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este domingo se reportan
bloqueos carreteros y

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


quemas de vehículos en varios municipios de Michoacán y Jalisco.
De acuerdo con los primeros reportes, los bloqueos iniciaron tras un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, y se extendieron a la zona metropolitana de Guadalajara.
A las 9 de la mañana se reportaba también quema de camiones en carreteras de los municipios michoacanos de Buenavista, Apatzingán, Aguililla, Salvador Escalante, Ecuandureo y Panindícuaro.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bloqueos y quema de vehículos afectan Michoacán y Jalisco
Bloqueos y quema de vehículos afectan Michoacán y Jalisco

Bloqueos y quema de vehículos afectan Michoacán y Jalisco

SLP

El Universal

Se registran quemas de camiones en Buenavista, Apatzingán, Aguililla y otros municipios de Michoacán.

Refinería les trae enfermedades
Refinería les trae enfermedades

Refinería les trae enfermedades

SLP

El Universal

Caen operadores del CJNG en dos estados
Caen operadores del CJNG en dos estados

Caen operadores del CJNG en dos estados

SLP

El Universal

Guadalupe Acosta, líder de "Somos México"
Guadalupe Acosta, líder de "Somos México"

Guadalupe Acosta, líder de "Somos México"

SLP

El Universal