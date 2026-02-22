Bloqueos y quema de vehículos afectan Michoacán y Jalisco
Se registran quemas de camiones en Buenavista, Apatzingán, Aguililla y otros municipios de Michoacán.
MORELIA, Mich., febrero 22 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este domingo se reportan bloqueos carreteros y
quemas de vehículos en varios municipios de Michoacán y Jalisco.
De acuerdo con los primeros reportes, los bloqueos iniciaron tras un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, y se extendieron a la zona metropolitana de Guadalajara.
A las 9 de la mañana se reportaba también quema de camiones en carreteras de los municipios michoacanos de Buenavista, Apatzingán, Aguililla, Salvador Escalante, Ecuandureo y Panindícuaro.
