Niegan amparo a Farías Laguna por huachicol fiscal

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Manuel Roberto Farías Laguna, el vicealmirante acusado de encabezar una red de huachicol fiscal desde la Secretaría de Marina (Semar), sufrió un revés en su batalla legal para echar abajo la acusación que tiene por delincuencia organizada para cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Y es que Jorge Adrián Cruz Flores, juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, determinó que la "justicia de la Unión no ampara ni protege" a Farías Laguna contra el auto de vinculación a proceso que se le dictó en septiembre del año pasado dentro de la causa penal 325/2025 y que lo mantiene preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

El juzgador resolvió lo anterior en acuerdo dictado el lunes y publicado este martes en listas del Órgano de Administración Judicial, sin versión pública de la sentencia.

El sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, recurrió a la protección de la justicia en octubre de 2025, luego de que Mario Martínez Elizondo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, lo procesara derivado de las imputaciones formuladas por la Fiscalía General de la República (FGR) contra él y nueve marinos y funcionarios de aduanas vinculados al tráfico de combustible por las aduanas marítimas.

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- Farías Laguna dice que en Morena están "los verdaderos culpables"

En el marco del Día de la Marina, el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió una nueva carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que señaló que en Morena están "los verdaderos culpables y responsables" del "huachicol" fiscal.

"Hubo personas que sí se beneficiaron, pero a mí se me señala convenientemente como culpable de manera anticipada, sin respetar la presunción de inocencia como trato procesal".

LEA TAMBIÉN Vicealmirante Farías Laguna rechaza acusaciones por "huachicol" Farías Laguna y su hermano Fernando, detenido en Argentina, son señalados como únicos culpables sin pruebas claras.

"Se me señala como culpable, cerrando los ojos para no ver quién de entre sus compañeros de partido están los verdaderos culpables y responsables", indicó.

Desde el penal del Altiplano, donde se encuentra desde septiembre del año pasado, el Vicealmirante señaló que la Marina está siendo utilizada para "sostener silencios, ocultar información, culpar a otras personas y negar elementos fundamentales para ejercer una defensa adecuada".