No convencen a MC argumentos para contratar deuda en la capital

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La regidora de Movimiento Ciudadano (MC), Adriana Urbina Aguilar, afirmó que durante el análisis de la propuesta para autorizar un crédito por 200 millones de pesos al Ayuntamiento de San Luis Potosí, detectó la ausencia de elementos técnicos y pasos previos que permitieran determinar con claridad la necesidad y el monto del financiamiento.

La integrante del Cabildo explicó que realizó una revisión detallada del tema en las mesas de trabajo y concluyó que antes de recurrir a un endeudamiento debió haberse efectuado un ajuste presupuestal para conocer con precisión si era indispensable solicitar recursos adicionales y en qué cantidad.

Urbina Aguilar aclaró que mantiene una postura favorable hacia el desarrollo y la ejecución de obras públicas, al considerar que representan beneficios para la sociedad. Sin embargo, señaló que no obtuvo respuestas satisfactorias a los cuestionamientos que planteó durante la discusión del proyecto.

La regidora sostuvo que su responsabilidad dentro del Cabildo también implica velar por los sectores más vulnerables de la población. En ese sentido, recordó que preside las comisiones de Grupos de Atención Prioritaria y de Salud Pública y Asistencia Social, áreas desde las cuales observa necesidades urgentes que, a su juicio, no se resuelven mediante proyectos de infraestructura.

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"Estoy a favor del desarrollo, pero no de esa manera", expresó al explicar las razones que la llevaron a emitir un voto de abstención en lugar de respaldar o rechazar la propuesta.

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Respecto al programa de obra pública que el Ayuntamiento busca impulsar mediante el crédito y otros mecanismos de financiamiento, Urbina Aguilar indicó que aún existe viabilidad para concretarlo, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección de Obras Públicas.

Detalló que durante una reciente sesión de la Comisión de Vigilancia cuestionó directamente al titular de Obras Públicas sobre la posibilidad de concluir los proyectos que permanecen detenidos por trámites y autorizaciones que dependen del Gobierno del Estado.

Según relató, el funcionario aseguró que todavía hay margen para cumplir con los tiempos establecidos y que el plazo límite para destrabar esos procesos es agosto. Ante ello, la regidora afirmó que permanecerá atenta al desarrollo de los procedimientos para verificar que las obras puedan iniciar y ejecutarse dentro de los plazos previstos.