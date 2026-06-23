Presentará el PAN nueva propuesta para modificar "Ley Serrano"

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Luego de la manifestación realizada este martes en el Congreso del Estado para exigir la derogación de la denominada Ley Serrano, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Rubén Guajardo Barrera, afirmó que su bancada mantendrá el diálogo y trabajará en una propuesta relacionada con el tema para el próximo periodo legislativo.

El legislador recordó que las y los diputados panistas votaron en contra de la reforma desde su discusión en el Pleno, al considerar que careció de un análisis profundo y porque establece sanciones penales en un contexto donde existe la figura de la prisión preventiva.

"El grupo parlamentario del PAN votó en contra de esta reforma y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones", sostuvo.

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Guajardo Barrera argumentó que una de las preocupaciones de su bancada es que una persona pueda enfrentar una medida privativa de la libertad sin contar aún con una sentencia judicial definitiva.

Tras las expresiones de inconformidad ciudadana registradas durante la protesta en la sede legislativa, señaló que el diálogo debe prevalecer dentro del Congreso para buscar acuerdos que permitan mejorar las condiciones de la legislación.

En ese sentido, adelantó que desde la Junta de Coordinación Política se impulsarán conversaciones sobre el tema y que el PAN prepara una propuesta para presentarla durante el quinto periodo legislativo.

Cuestionado sobre la ausencia de legisladores del Partido Verde Ecologista de México durante el diálogo solicitado por los manifestantes, Guajardo evitó emitir críticas y sostuvo que cada diputado es responsable de sus decisiones y actuaciones.

"Soy muy respetuoso de cada diputado. Cada quien es responsable de sus acciones", expresó.