"Boris" deja un muerto

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Oaxaca, Oax.- La tormenta tropical "Boris" dejó una persona fallecida, daños en negocios ubicados sobre algunas de las principales playas turísticas de Oaxaca, deslaves, derrumbes y socavones en carreteras federales, inundaciones en viviendas y apagones.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado, las principales afectaciones se registraron en municipios de las regiones de la Costa, Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papaloapan.

Uno de los impactos económicos más fuertes ocurrió en Salina Cruz, municipio del Istmo de Tehuantepec, donde las lluvias y el fuerte oleaje por el fenómeno natural conocido como mar de fondo destruyeron el recién inaugurado teatro al aire libre y que, según la información oficial, tuvo un costo de 54 millones de pesos. También en esta región, las viviendas de la agencia Colonia Cuauhtémoc sufrieron inundaciones.

El 9 de junio la tormenta tropical Boris tocó tierra entre las costas de los estados de Guerrero y Oaxaca durante la madrugada.

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Mientras que la tarde de este viernes, una persona fue encontrada sin vida tras ser arrastrada junto a su vehículo por la crecida de un río en el municipio San Luis Amatlán, región Sierra Sur.

A partir del 6 de junio de 2026, el impacto de la tormenta tropical causó afectaciones en la carretera federal 190 Oaxaca-Tehuantepec, a la altura del municipio San Dionisio Ocotepec.

Las lluvias causadas por la tormenta tropical causaron el desbordamiento del río de respuesta rápida en la comunidad de San Isidro el Naranjal, municipio de San José Chiltepec, en la Cuenca del Papaloapan. Tras el desbordamiento de este afluente, el cual se genera por un río subterráneo, alrededor de 35 familias resultaron afectadas por la anegación de sus viviendas.