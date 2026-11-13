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Broxel, en la mira de Anticorrupción

Podría haber una red similar a la del INE, señalan

Por El Universal

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Broxel, en la mira de Anticorrupción
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      Ciudad de México.- Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V., la empresa que emitió los monederos electrónicos que fueron repartidos a los 254 diputados federales de Morena, está siendo investigada por la Secretaría Anticorrupción por la presunta obtención de contratos con conflicto de intereses, la existencia de pagos en exceso, y adeudos millonarios con dependencias gubernamentales.

      Este jueves, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que como parte de las investigaciones se detectaron conflictos de intereses entre un funcionario federal adscrito a la Secretaría de Hacienda y Servicios Broxel, que tan sólo en 2025 obtuvo contratos por más de 10 mil millones de pesos con la administración pública federal.

      Según la indagatoria, el representante legal de Broxel, Karlo Gerardo Siliceo Valdespino, es hermano de Miguel Sergio Siliceo Valdespino, titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, quien, a su vez, mantiene una relación laboral con Bancomext mediante una licencia sin goce de sueldo.

      Los registros públicos de contrataciones y el oficio emitido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno establecen que en 2025 Broxel obtuvo adjudicaciones para el suministro de vales electrónicos de despensa con más de 150 dependencias federales por hasta 9 mil 751 millones de pesos, y con el gobierno de la Ciudad de México por hasta 3 mil 591 mdp.

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      Norma Julieta del Río, excomisionada del Inai, advirtió que derivado del modus operandi de Broxel, que presuntamente recibió contratos con conflictos de intereses, "quizá estamos ante una red similar a la del INE".

      "Podemos advertir que quizá estamos ante una red similar a la del INE", reiteró.

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