UNAM reconoce deuda con profesores de asignatura

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Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reconoció que la institución tiene una deuda pendiente con los profesores de asignatura y señaló que uno de sus mayores desafíos con los estudiantes es enseñarles a utilizar la inteligencia artificial para fortalecer su formación académica.

"Yo creo que una deuda que tenemos y que estamos trabajando en ella es con los profesores de asignatura", afirmó.

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En el caso de los alumnos, dijo que se han logrado avances importantes, aunque han surgido nuevas necesidades que obligan a revisar cómo los acompaña la Universidad.Al referirse a las demandas estudiantiles, Lomelí señaló que algunas son inducidas y otras responden a necesidades sociales que han surgido o se han agravado en los últimos años. Entre ellas mencionó las secuelas que la pandemia dejó en algunos alumnos."La universidad tiene que estar respondiendo a los desafíos de cada época e identificando las necesidades de sus estudiantes para poder acompañarlos de la mejor manera", dijo.