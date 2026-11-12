Omar García Harfuch llama a municipios a coordinar seguridad sin distinción

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch dijo que la coordinación debe mantenerse todos los días con todos los municipios, sin distinciones partidistas, debido a que la seguridad de una familia exige la misma atención.

Durante la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2026, el funcionario federal, reconoció que muchos municipios trabajan con presupuestos limitados, poco personal y exigencias que rebasan sus capacidades.

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"Por eso, fortalecer a sus policías es una responsabilidad compartida... Los gobiernos estatales y el Gobierno de México, debemos acompañarnos con acciones concretas y seguimiento permanente", aseveró acompañado de Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Raúl Armando Quintero Martínez, coordinador General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, entre otros.Destacó que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Estrategia Nacional de Seguridad establece como prioridades el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, así como la coordinación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno.En la Exhacienda Belem de las Flores de la SSPC, García Harfuch manifestó que la coordinación debe traducirse en información que se comparte a tiempo, investigaciones que avanzan y operaciones que protegen a la población."Gracias a información oportuna compartida con presidentas y presidentes municipales de manera confidencial, se han realizado operaciones de alto impacto en lo que va del 2026. Queremos fomentar esta práctica y tener mucha mayor cercanía con ustedes", subrayó el funcionario federal.Comentó que el trabajo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), SSPC, Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR) con las autoridades estatales y municipales, permite sumar capacidades y responder con mayor rapidez.El secretario indicó que en Nezahualcóyotl el modelo de policía de proximidad ha permitido fortalecer la relación con la ciudadanía, añadió que con el Mando Unificado Oriente han reforzado la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.Mientras que en Tijuana, Baja California, con el presidente municipal Ismael Burgueño han trabajado en colaboración, policías estatales y municipales.El funcionario federal expresó que se debe convertir la información de territorio en investigaciones y acciones."Las policías municipales reciben reportes, conocen los puntos donde se concentran los delitos e identifican cambios en la conducta de los grupos criminales."Esa información tiene un enorme valor cuando se comparte de manera oportuna y llega a tiempo. Un reporte oportuno puede permitir la protección de una víctima o la detención de un criminal que esté lastimando a la sociedad", precisó el titular de la SSPC.Externó que se requiere fortalecer y respaldar a quienes integran las policías, insistió que la profesionalización debe ser permanente y responder a los problemas que cada municipio enfrenta."Frente a una delincuencia organizada que actúa con cobardía permanente contra las familias, nuestra respuesta debe ser la firmeza, la confianza, la unidad y la fuerza de la ley."Cuentan con nosotros, vamos a defender juntos el derecho de nuestra gente a vivir en paz", enfatizó el secretario.Reiteró el compromiso del Gabinete de Seguridad de fortalecer las capacidades de los municipios mediante capacitación, intercambio de información y acciones conjuntas."El objetivo es claro: que cuenten con mejores herramientas para prevenir delitos, responder a las emergencias y proteger a la población", puntualizó.