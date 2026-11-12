Cuando la hija de Regina Torné fue detenida por un crimen pasional

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- El nombre de Regina Torné, recordada por su trayectoria como actriz, también quedó ligado a uno de los episodios más dolorosos de su vida familiar: la detención de su hija, Regina del Pilar Campos, señalada por su presunta participación en el asesinato de una mujer por motivos pasionales, La noticia se dio a conocer el 25 de enero de 2006, en las páginas de EL UNIVERSAL, con detalles de una investigación que conmocionó por la violencia del crimen.

De acuerdo con la información publicada entonces, Maribel Monroy habría sido privada de su libertad por tres hombres y dos mujeres, entre ellas Regina del Pilar, la mañana de un martes, cuando regresaba de dejar a sus hijos en la escuela y entraba a su domicilio, ubicado en la alcaldía Tlalpan.

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La víctima fue asesinada y su cuerpo abandonado en un terreno situado en el cruce de Niños Héroes y Duraznos, en la colonia Ampliación Héroes de San Bernabé, en Magdalena Contreras. El cadáver presentaba quemaduras y señales de estrangulamiento.Uno de los testimonios que permitió reconstruir lo ocurrido fue el de un menor de edad que vigilaba el terreno donde pretendían incinerar el cuerpo. Según su declaración, le habían dicho que enterrarían un animal muerto, pero descubrió que se trataba de un cuerpo humano. También señaló que Regina del Pilar Campos habría rociado gasolina sobre la víctima y le habría prendido fuego.La detención ocurrió después de que el grupo intentara escapar en una camioneta Nissan Quest roja, con placas 167-RFZ, el vehículo chocó en avenida San Jerónimo y calle Soledad, lo que permitió la intervención de una patrulla.Al ser interrogada por los agentes judiciales, Regina del Pilar presentaba quemaduras en la ropa, en la camioneta también encontraron un recipiente de plástico con residuos de gasolina y una cadena; en sus primeras declaraciones, la mujer aseguró que había sido secuestrada junto con Maribel y que su amiga había sido asesinada por sus captores. Incluso mencionó que había recibido amenazas de secuestro y se identificó ante los investigadores como hija de la actriz Regina Torné.Sin embargo, las autoridades señalaron que la principal línea de investigación apuntaba a un móvil pasional, pues presuntamente Regina del Pilar mantenía una relación sentimental con el esposo de Maribel Monroy.La detención de Regina del Pilar representó un golpe para Regina Torné, quien se quedó a cargo de sus tres nietos, quienes quedaron bajo su tutela tras el encarcelamiento de su madre.Con el paso de los años se supo que Regina del Pilar Campos fue condenada a 35 años de prisión; para cuando Regina Torné murió, su hija permanecía interna en el penal de Santa Martha Acatitla.El episodio fue un tema especialmente doloroso para la actriz, cada vez que concedía entrevistas, procuraba mantener su vida profesional separada de aquella historia y pedía que no le preguntaran por la situación de su hija, hasta el final prefirió mantener esa vivencia lejos de los reflectores.