Detectan trabajos sin permiso en la Sierra de San Miguelito

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San Luis Potosí, SLP.— Una denuncia por el retiro de rocas y otros materiales en la Sierra de San Miguelito puso bajo revisión el uso de maquinaria con distintivos de un programa de pavimentación del Ayuntamiento capitalino.

Este jueves 12 de noviembre, el municipio informó que los trabajos que inspeccionó carecen de permiso municipal de construcción y aseguró que las unidades no forman parte de su equipo.

El señalamiento partió de Guardianes de la Sierra de San Miguelito. El colectivo reportó que se abrieron caminos para sacar material de la sierra y que varias de las máquinas llevaban rótulos de Vialidades Potosinas 2.0.

Según la organización, las rocas y otros materiales se habrían destinado a la construcción de una carretera. El colectivo y habitantes de Guadalupe Victoria y La Cruz anunciaron que pedirán investigar quién realizó los trabajos.

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El Ayuntamiento apunta a una empresa privada

El director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, dijo que su dependencia no realiza trabajos en la zona ni tiene maquinaria asignada ahí. Su explicación es que las unidades podrían pertenecer a una empresa que trabajó para Vialidades Potosinas y conservó los distintivos del programa. El funcionario no identificó a la empresa ni precisó en qué obras municipales habría utilizado ese equipo.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos también negó que su administración participara en la extracción de material. Consultado sobre la posibilidad de que una contratista hubiera usado maquinaria empleada antes en obras del municipio, dijo que se revisaría el origen de las unidades.

La Dirección General de Gestión Territorial y Catastro acudió a la zona este jueves e inició un procedimiento administrativo de inspección. El Ayuntamiento anunció que hará visitas periódicas. En su comunicado dejó sin precisar qué predio revisaron los inspectores y si ordenaron detener los trabajos.

Dos días antes, la Profepa clausuró un camino en Mexquitic

El martes 10 de noviembre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente colocó sellos de clausura en un camino que se construía y ampliaba cerca de la Iglesia del Desierto, en Mexquitic de Carmona. La intervención ocurrió, presumiblemente después de que habitantes y autoridades ejidales de Guadalupe Victoria y su anexo La Cruz denunciaron el ingreso de maquinaria pesada y modificaciones al terreno. El medio ubicó el tramo dentro del área natural protegida.

El comunicado del Ayuntamiento capitalino no indica si su inspección abarcó ese mismo camino o algún otro punto de la sierra.

Una sierra que abastece de agua a la región

La Sierra de San Miguelito cuenta con protección federal desde diciembre de 2021. El decreto abarca más de 111 mil hectáreas en la capital, Mexquitic de Carmona, Villa de Arriaga y Villa de Reyes. De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, sus arroyos contribuyen a alimentar al menos 15 presas de la región y su sistema subterráneo participa en la recarga de tres acuíferos.