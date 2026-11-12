logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

Fotogalería

¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Detectan trabajos sin permiso en la Sierra de San Miguelito

La maquinaria llevaba distintivos de Vialidades Potosinas. El Ayuntamiento de la capital negó que fuera suya

Por Pulso Online

Noviembre 12, 2026 09:00 p.m.
A
Detectan trabajos sin permiso en la Sierra de San Miguelito
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      San Luis Potosí, SLP.— Una denuncia por el retiro de rocas y otros materiales en la Sierra de San Miguelito puso bajo revisión el uso de maquinaria con distintivos de un programa de pavimentación del Ayuntamiento capitalino.

      Este jueves 12 de noviembre, el municipio informó que los trabajos que inspeccionó carecen de permiso municipal de construcción y aseguró que las unidades no forman parte de su equipo. 

      El señalamiento partió de Guardianes de la Sierra de San Miguelito. El colectivo reportó que se abrieron caminos para sacar material de la sierra y que varias de las máquinas llevaban rótulos de Vialidades Potosinas 2.0.

      Según la organización, las rocas y otros materiales se habrían destinado a la construcción de una carretera. El colectivo y habitantes de Guadalupe Victoria y La Cruz anunciaron que pedirán investigar quién realizó los trabajos. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El Ayuntamiento apunta a una empresa privada

      El director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, dijo que su dependencia no realiza trabajos en la zona ni tiene maquinaria asignada ahí. Su explicación es que las unidades podrían pertenecer a una empresa que trabajó para Vialidades Potosinas y conservó los distintivos del programa. El funcionario no identificó a la empresa ni precisó en qué obras municipales habría utilizado ese equipo.

      El alcalde Enrique Galindo Ceballos también negó que su administración participara en la extracción de material. Consultado sobre la posibilidad de que una contratista hubiera usado maquinaria empleada antes en obras del municipio, dijo que se revisaría el origen de las unidades. 

      La Dirección General de Gestión Territorial y Catastro acudió a la zona este jueves e inició un procedimiento administrativo de inspección. El Ayuntamiento anunció que hará visitas periódicas. En su comunicado dejó sin precisar qué predio revisaron los inspectores y si ordenaron detener los trabajos.

      Dos días antes, la Profepa clausuró un camino en Mexquitic

      El martes 10 de noviembre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente colocó sellos de clausura en un camino que se construía y ampliaba cerca de la Iglesia del Desierto, en Mexquitic de Carmona.  La intervención ocurrió, presumiblemente después de que habitantes y autoridades ejidales de Guadalupe Victoria y su anexo La Cruz denunciaron el ingreso de maquinaria pesada y modificaciones al terreno. El medio ubicó el tramo dentro del área natural protegida. 

      El comunicado del Ayuntamiento capitalino no indica si su inspección abarcó ese mismo camino o algún otro punto de la sierra.

      Una sierra que abastece de agua a la región

      La Sierra de San Miguelito cuenta con protección federal desde diciembre de 2021. El decreto abarca más de 111 mil hectáreas en la capital, Mexquitic de Carmona, Villa de Arriaga y Villa de Reyes. De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, sus arroyos contribuyen a alimentar al menos 15 presas de la región y su sistema subterráneo participa en la recarga de tres acuíferos. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detectan trabajos sin permiso en la Sierra de San Miguelito
      Detectan trabajos sin permiso en la Sierra de San Miguelito

      Detectan trabajos sin permiso en la Sierra de San Miguelito

      SLP

      Pulso Online

      La maquinaria llevaba distintivos de Vialidades Potosinas. El Ayuntamiento de la capital negó que fuera suya

      Profepa clausura obras en área protegida de San Miguelito
      Profepa clausura obras en área protegida de San Miguelito

      Profepa clausura obras en área protegida de San Miguelito

      SLP

      Pulso Online

      Inició un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades, dijo la dependencia federal

      Camioneros no toman decisiones sobre transporte público: HSC
      Camioneros no toman decisiones sobre transporte público: HSC

      Camioneros no toman decisiones sobre transporte público: HSC

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Están sujetos a la política de movilidad que determine el Ejecutivo estatal, señaló el diputado

      Suman 30 solicitudes para declaraciones de patrimonio cultural
      Suman 30 solicitudes para declaraciones de patrimonio cultural

      Suman 30 solicitudes para declaraciones de patrimonio cultural

      SLP

      Rubén Pacheco

      Se busca obtener subsidios federales para mantenimiento de edificios históricos.