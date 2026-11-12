Tiroteo en Ocotlán deja dos muertos y obliga a suspender clases

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Ocotlán, Jalisco.— El reporte de un vehículo robado derivó en un enfrentamiento a plena luz del día entre elementos del Ejército y hombres armados en el sur de Ocotlán. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que dos de los señalados como agresores murieron, un hombre de nacionalidad hondureña fue detenido y dos personas resultaron heridas de bala, entre ellas una mujer civil.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 13:11 horas del jueves 12 de noviembre, en el cruce de las calles Adalia y Río Colorado, en la zona de Maravillas y Lázaro Cárdenas, cerca del Hospital General de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La balacera obligó al municipio a pedir a los vecinos que permanecieran bajo resguardo y a suspender las clases presenciales en los planteles donde la jornada todavía no comenzaba.

La versión de la Defensa señala que los soldados atendían el reporte de robo cuando civiles armados abrieron fuego contra ellos. El Gabinete de Seguridad federal vinculó a los involucrados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En su primer informe, las autoridades dejaron sin precisar las características del vehículo que originó la movilización y cuántas personas escaparon del lugar.

Una camioneta volcó en el cruce

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Una cámara de vigilancia registró el paso de dos camionetas negras por la zona. Una salió del encuadre y la otra volcó tras ser impactada por un vehículo militar. La Defensa difundió parte de la grabación junto con su informe sobre el enfrentamiento.

El Ejército reportó que, durante la agresión, un soldado y una mujer recibieron impactos de bala. Ambos fueron atendidos y se encontraban estables y fuera de peligro al momento del reporte oficial. Las autoridades mantuvieron en reserva sus identidades.

En el sitio se aseguró una camioneta con blindaje artesanal, un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora calibre 5.56 milímetros y dos armas largas más, además de dos granadas de 40 milímetros. El detenido y lo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que quedó a cargo de la investigación federal.

Alumnos permanecieron dentro de sus escuelas

El enfrentamiento ocurrió cuando algunos planteles ya tenían estudiantes en sus instalaciones y otros estaban por iniciar actividades. El Ayuntamiento de Ocotlán instruyó a las escuelas que ya habían comenzado clases a mantener a alumnos y personal bajo resguardo. Los planteles que todavía no abrían suspendieron las actividades presenciales.

Una vez que el municipio informó que la situación estaba controlada, se autorizó la salida ordenada de los estudiantes, bajo las indicaciones del personal de cada escuela. Las autoridades municipales también pidieron a los vecinos mantenerse alejados del cruce y dejar libre el paso a los vehículos de emergencia.

La suspensión alcanzó a otros municipios de la región. El Centro Universitario de la Ciénega, de la Universidad de Guadalajara, interrumpió a partir de las 14:17 horas las actividades presenciales en sus sedes de Atotonilco y La Barca para proteger a su comunidad.

La búsqueda siguió por tierra y aire

Tras el tiroteo, el Ejército y la Guardia Nacional desplegaron personal por tierra y aire para localizar a quienes huyeron. La Policía de Jalisco se sumó a la búsqueda y la Secretaría de Seguridad estatal envió un helicóptero para recorrer la zona.

En el corte difundido a las 17:35 horas, la Defensa informó que hasta ese momento no tenía registro de bloqueos ni de nuevas agresiones, pese a los reportes que circulaban en redes sociales. El balance oficial se mantenía en dos fallecidos, dos heridos y un detenido. La identidad de los fallecidos y el paradero de quienes escaparon quedaron pendientes de aclarar.