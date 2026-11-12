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Roger Taylor anuncia su salida de Duran Duran por motivos de salud

El baterista agradece el apoyo de los fanáticos y destaca los logros recientes de Duran Duran.

Por El Universal

Noviembre 12, 2026 04:46 p.m.
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Roger Taylor anuncia su salida de Duran Duran por motivos de salud
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      "Esta es una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar", expresó Roger Taylor, baterista de la banda británica de pop rock Duran Duran, al anunciar su salida de la agrupación.


      A través de un comunicado publicado, este jueves, en las redes sociales de la banda, el músico explicó que decidió retirarse por motivos de salud, luego de ser diagnosticado con tinnitus, una condición que provoca la percepción de sonidos como zumbidos o pitidos sin que exista una fuente externa.

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      "Mi (condición) ha estado empeorando constantemente, y he llegado al punto en el que ahora debo escuchar a mi cuerpo y a mis médicos", señaló.
      El baterista también expresó que tocar en Duran Duran ha sido una de las mayores alegrías de su vida y que no cree poder agradecer lo suficiente el cariño que los fanáticos les han demostrado a lo largo de los años. "Descubrir el momento de todo esto no ha sido fácil, pero voy a salir en un buen momento", añadió.
      Taylor recordó algunos de los logros recientes de la agrupación, entre ellos su participación como segundo acto principal en el British Summer Time Hyde Park, que se celebra en Londres de forma anual, y su incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll. "Sigo adelante con enorme orgullo, y con nada más que amor por Simon, Nick y John", dijo en referencia a sus compañeros.
      Por su parte, el líder de la banda, Simon Le Bon, así como Nick Rhodes y John Taylor, dedicaron unas palabras a quien consideran su "hermano". Los músicos recordaron que Roger ayudó a definir el sonido de Duran Duran desde sus inicios y aseguraron que "siempre será parte de esta familia".
      Roger Taylor se unió a la agrupación en 1980, pero la abandonó en 1985. En 2001 regresó a Duran Duran y participó en seis álbumes.
      A lo largo de su trayectoria, el músico ha mantenido una vida privada y alejada de los medios de comunicación. Se inició en la música a los 12 años, influenciado por artistas como Paul Thompson, de Roxy Music, y Charlie Watts, de The Rolling Stones. Antes de unirse a Duran Duran, también formó parte de agrupaciones punk.

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