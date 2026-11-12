Profepa clausura obras en área protegida de San Miguelito

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En atención a una denuncia presentada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una visita de inspección en el Área Natural Protegida (ANP) Sierra de San Miguelito, en el municipio de San Luis Potosí, donde detectó trabajos de rehabilitación de un camino mediante la nivelación y compactación del suelo, así como la colocación de asfalto, en una superficie aproximada de 2.17 hectáreas.

En un comunicado, la Profepa informó que durante la inspección, realizada el 10 de noviembre, "se impuso como medida de seguridad la clausura temporal total de las obras y actividades, debido a que no se presentó la autorización en materia de impacto ambiental para realizar los trabajos dentro de esta Área Natural Protegida".

El camino intervenido, precisaron, tiene una longitud aproximada de 3.1 kilómetros y 7 metros de ancho. "Al momento de la visita se constató que 732 metros ya contaban con asfalto, mientras que el resto presentaba trabajos de nivelación y compactación del suelo, además de montículos de asfalto a un costado. No se observaron actividades de remoción de vegetación forestal ni maquinaria en operación".

De acuerdo con las manifestaciones de la persona que atendió la diligencia, el camino existe desde hace años y es utilizado como paso entre las comunidades de Escalerillas y Guadalupe Victoria, principalmente durante las peregrinaciones a la Iglesia del Desierto, agregó la Profepa.

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Ante esto, "se iniciará un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades, ratificar la medida de seguridad y establecer, en su caso, las acciones de restauración que resulten procedentes", concluye el comunicado.