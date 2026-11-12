logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ingrid de Luna y Felipe Martín Alba se casan en templo San Agustín

Fotogalería

Ingrid de Luna y Felipe Martín Alba se casan en templo San Agustín

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Profepa clausura obras en área protegida de San Miguelito

Inició un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades, dijo la dependencia federal

Por Pulso Online

Noviembre 12, 2026 04:49 p.m.
A
Foto: Profepa

Foto: Profepa

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En atención a una denuncia presentada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una visita de inspección en el Área Natural Protegida (ANP) Sierra de San Miguelito, en el municipio de San Luis Potosí, donde detectó trabajos de rehabilitación de un camino mediante la nivelación y compactación del suelo, así como la colocación de asfalto, en una superficie aproximada de 2.17 hectáreas.

      En un comunicado, la Profepa informó que durante la inspección, realizada el 10 de noviembre, "se impuso como medida de seguridad la clausura temporal total de las obras y actividades, debido a que no se presentó la autorización en materia de impacto ambiental para realizar los trabajos dentro de esta Área Natural Protegida".

      El camino intervenido, precisaron, tiene una longitud aproximada de 3.1 kilómetros y 7 metros de ancho. "Al momento de la visita se constató que 732 metros ya contaban con asfalto, mientras que el resto presentaba trabajos de nivelación y compactación del suelo, además de montículos de asfalto a un costado. No se observaron actividades de remoción de vegetación forestal ni maquinaria en operación". 

      De acuerdo con las manifestaciones de la persona que atendió la diligencia, el camino existe desde hace años y es utilizado como paso entre las comunidades de Escalerillas y Guadalupe Victoria, principalmente durante las peregrinaciones a la Iglesia del Desierto, agregó la Profepa. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Ante esto, "se iniciará un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades, ratificar la medida de seguridad y establecer, en su caso, las acciones de restauración que resulten procedentes", concluye el comunicado.

      LEA TAMBIÉN

      Muere delfín "Mincho" en Cancún; Profepa ordena necropsia

      Dolphin Discovery detalló que murió por complicaciones de un tumor maligno tras atención veterinaria

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Profepa clausura obras en área protegida de San Miguelito
      Profepa clausura obras en área protegida de San Miguelito

      Profepa clausura obras en área protegida de San Miguelito

      SLP

      Pulso Online

      Inició un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades, dijo la dependencia federal

      Camioneros no toman decisiones sobre transporte público: HSC
      Camioneros no toman decisiones sobre transporte público: HSC

      Camioneros no toman decisiones sobre transporte público: HSC

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Están sujetos a la política de movilidad que determine el Ejecutivo estatal, señaló el diputado

      Suman 30 solicitudes para declaraciones de patrimonio cultural
      Suman 30 solicitudes para declaraciones de patrimonio cultural

      Suman 30 solicitudes para declaraciones de patrimonio cultural

      SLP

      Rubén Pacheco

      Se busca obtener subsidios federales para mantenimiento de edificios históricos.

      Denuncia GIRE protocolo de criminalización del aborto
      Denuncia GIRE protocolo de criminalización del aborto

      Denuncia GIRE protocolo de criminalización del aborto

      SLP

      Rubén Pacheco

      Desde la despenalización en 2024, la Fiscalía mantiene investigaciones por aborto en el Estado