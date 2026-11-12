PAN respalda comisión para investigar elección de 2006

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, pidió a Morena que también se creen dos comisiones especiales, a la par de que solicitó Ariadna Montiel, presidenta de dicho partido, para investigar la elección presidencial del 2006.

El panista dijo que también es relevante que se investigue el delito de huachicol fiscal en el país, y su posible vínculo con integrantes de Morena; y las presuntas relaciones de gobernantes morenistas con el crimen organizado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Palante con su comisión de investigación, pero palante con las comisiones de investigación que son serias y que son necesarias en este país, como la investigación de la red de huachicol fiscal, en la que está metida Morena hasta el tuétano; en la comisión para investigar a los criminales que están en gobiernos vinculados con los narcotraficantes, vinculados con los asesinos, vinculados con los que cobran derecho de piso, eso sí que es urgente y necesario", comentó.Al respecto, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, dijo que "si hubiera otra solicitud, aun cuando haya sido votada en contra, le aseguro que hay la apertura y la posibilidad de revisar".Lixa Abimerhi refirió que no es necesario volver a presentar las solicitudes para crear las comisiones especiales sobre huachicol fiscal o nexos con el narcotráfico, pero que seguirán insistiendo en que ambos temas sean investigados."El PAN ha presentado durante todos estos años varias propuestas para que se hagan comisiones de investigación, ninguna ha avanzado, ninguna ha prosperado porque no les conviene que se investigue, yo les estoy poniendo dos sobre la mesa... ¿A qué le temen? ¿Qué puede salir de esas comisiones, si se investiga el huachicol fiscal y si se investigan los nexos de gobernantes con el crimen organizado? ¿Qué les preocupa? O sea, vamos adelante con todas las comisiones de investigación, claro, que se apruebe la comisión de investigación de la payasada que propone Morena, que lo único que quiere es que no se diga que (Guadalupe) Taddei es Morena", refirió.